Евро на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с прошлой весны

На открытии торгов на Московской бирже утром 28 апреля рубль укрепляется.
Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года. Курс доллара также снизился до 72,93 рубля (на
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На открытии торгов на Московской бирже утром 28 апреля рубль укрепляется.
Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года. Курс доллара также снизился до 72,93 рубля (на
Индекс Мосбиржи растёт на
29 марта 2022, 17:33ЦБ серьезно понизил курс доллара и евро на 30 марта
26 апреля 2022, 16:55ЦБ чуть понизил курс доллара и евро на среду
08 апреля 2022, 13:57Евро на бирже опустился ниже 80 рублей
09 марта 2022, 14:47ЦБ РФ опубликовал официальные курсы валют. За евро дают уже 126 рублей
06 апреля 2022, 17:36Еще капельку. ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро
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