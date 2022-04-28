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    Евро на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с прошлой весны

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    4 комментария

    На открытии торгов на Московской бирже утром 28 апреля рубль укрепляется.

    Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года. Курс доллара также снизился до 72,93 рубля (на 0,57 %).

    Индекс Мосбиржи растёт на 0,44 %, РТС — на 0,46 %.

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    Комментарии (4)

    Вяйне
    У них свой евро, а у всех остальных свой...
    Фил Коллинз
    а к чему этот бред??зачем распространять бредятину???!!вопрос-купить реально,его почем????
    shipland1
    А толку-то? Просто красивые циферки не имеющие никакого значения и веса.
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