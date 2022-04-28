Минфин внёс проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Российское Министерство финансов внесло в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9 % . Об этом 28 апреля сообщают СМИ. Предполагается, что банки начнут выдавать её 1 мая.



«Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года», — цитирует ТАСС сообщение Минфина.

