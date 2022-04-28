Минфин внёс проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%

Российское Министерство финансов внесло в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до
«Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, предусматривающий с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года», — цитирует ТАСС сообщение Минфина.
Для Петербурга максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей. Такой же она будет ещё в трёх регионах: в Москве, Московской области и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 миллионов рублей.
Затраты бюджета на реализацию проекта в 2022–2023 годах, по данным Минфина, оцениваются в 461 миллиард рублей.