На Южном Урале нашли тело петербурженки. Полиция неделю разгадывала тайну

Тело неизвестной женщины было найдено недалеко от села Укшук в Башкортостане в Пасхальный сочельник. Труп лежал в 10 метрах от палатки. Эксперты установили, что смерть наступила примерно за пять дней до обнаружения. Установить личность оказалось непросто — паспорта при умершей не было. Но были приметные вещи и внешность.



Как сообщает 28 апреля региональное управление МВД, женщина оказалась 37-летней петербурженкой, которая переехала около года назад в Белорецк. Связь с близкими она не поддерживала и часто переезжала с места на место. Женщина была яркой — стрижка под ноль, широкие шаровары, оранжевая сумка на колесиках. Полиции удалось разыскать родственников покойной, и те ее опознали.

