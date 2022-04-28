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    На Южном Урале нашли тело петербурженки. Полиция неделю разгадывала тайну

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    3 комментария

    Тело неизвестной женщины было найдено недалеко от села Укшук в Башкортостане в Пасхальный сочельник. Труп лежал в 10 метрах от палатки. Эксперты установили, что смерть наступила примерно за пять дней до обнаружения. Установить личность оказалось непросто — паспорта при умершей не было. Но были приметные вещи и внешность.

    Как сообщает 28 апреля региональное управление МВД, женщина оказалась 37-летней петербурженкой, которая переехала около года назад в Белорецк. Связь с близкими она не поддерживала и часто переезжала с места на место. Женщина была яркой — стрижка под ноль, широкие шаровары, оранжевая сумка на колесиках. Полиции удалось разыскать родственников покойной, и те ее опознали.

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    Медики заключили, что смерть петербурженки не была насильственной, а наступила из-за проблем с сердцем.

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    Комментарии (3)

    фру
    бедная тётка, мож городская сумасшедшая, это днище - об этом писать, ещё и одежду выложили покойной. поступок уо.
    Мирт
    Автор, перечитывай написанное. "Полиции удалось разыскать родственников покойных, и те ее опознали."(с)
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