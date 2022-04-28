Аккуратный водитель «Мерседеса» под Гатчиной выехал на встречную полосу и погиб

Смертельное ДТП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь с 27 на 28 апреля.

По данным «Фонтанки», в среду около 23:05 на 42-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков столкнулись «Мерседес Е200» и «Фольксваген Гольф». По предварительной версии, 49-летний водитель «Мерседеса» из деревни Малое Верево (Гатчинский район) по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. «Фольксваген» ехал ему навстречу, в направлении Петербурга.



Водитель «Мерседеса» погиб на месте. Машина принадлежит другому человеку. 34-летний водитель «Гольфа» (тоже житель Гатчинского района) с ушибами поясницы и колена в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу Гатчины. После оказания медпомощи его отпустили домой.

