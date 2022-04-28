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    Аккуратный водитель «Мерседеса» под Гатчиной выехал на встречную полосу и погиб

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    5 комментариев

    Смертельное ДТП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь с 27 на 28 апреля.

    По данным «Фонтанки», в среду около 23:05 на 42-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков столкнулись «Мерседес Е200» и «Фольксваген Гольф». По предварительной версии, 49-летний водитель «Мерседеса» из деревни Малое Верево (Гатчинский район) по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. «Фольксваген» ехал ему навстречу, в направлении Петербурга.

    Водитель «Мерседеса» погиб на месте. Машина принадлежит другому человеку. 34-летний водитель «Гольфа» (тоже житель Гатчинского района) с ушибами поясницы и колена в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу Гатчины. После оказания медпомощи его отпустили домой.

    Оба водителя с начала 2021 года привлекались к ответственности за нарушения ПДД всего по одному разу, штрафы оплатили.

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    Комментарии (5)

    veteran78
    Вот и отдавай так афтамабиль в чужие руки.
    chip1
    Аккуратный, это стеб типо?
    aprahka
    Потерял ориентацию в пространстве.Наверное был утомлен..
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