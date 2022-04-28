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    Coty, владеющая Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, объявила об уходе из России

    3172
    6 комментариев

    Французско-американский косметический концерн Coty Inc (COTY.N) заявил, что прекращает свою деятельность в России, став таким образом последней американской компанией, покинувшей страну после 24 февраля, сообщает 28 апреля Reuters.

    Coty предполагает, что это решение не повлияет на её выручку и прибыль в 2022 году, поскольку российский бизнес традиционно вносит более низкий вклад в четвёртом квартале (финансовый год заканчивается в июне). В 2021 году, по данным компании, на Россию пришлось чуть более 3 % продаж Coty, а общий годовой объём продаж (то есть к лету 2021 года) составил 4,63 миллиарда долларов.

    Coty занимается производством и продажей около 80 парфюмерных брендов. Среди них Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, Chloe, CoverGirl, Bottega Veneta, Burberry, Chlo, Davidoff, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu, Tiffany & Co, Alexander McQueen. Компания владеет также брендами Rimmel и Max Factor.

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    Комментарии (6)

    TheBest
    Пострадает только элитный арендодатель😁
    Stargazer_5e4cc3b703773
    Врëшь, не уйдëшь!
    aprahka
    Не надо нам Gucci.Даешь Тройной одеколон!!
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