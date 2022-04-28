Январские выходные позволили организовать короткие рабочие недели в мае. Какие у вас планы?

В следующем месяце у россиян будут две короткие рабочие недели и длинные выходные.
«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием
По решению правительства выходной с субботы, 1 января, был перенесён на 3 мая (вторник), а с воскресенья, 2 января, — на 10 мая (вторник).
«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно», — отметили в ведомстве. И подчеркнули, что причин для снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад, в праздничные дни нет.
«Фонтанка» решила провести опрос.
Как вы, уважаемые читатели, собираетесь провести майские праздники?
Следующий праздничный день будет уже в начале лета. 12 июня отмечается День России. Он выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник,