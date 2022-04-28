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    Январские выходные позволили организовать короткие рабочие недели в мае. Какие у вас планы?

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В следующем месяце у россиян будут две короткие рабочие недели и длинные выходные.

    «В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 Мая — Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 Мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — цитирует РИА Новости 28 апреля сообщение пресс-службы Роструда.

    По решению правительства выходной с субботы, 1 января, был перенесён на 3 мая (вторник), а с воскресенья, 2 января, — на 10 мая (вторник).

    «Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно», — отметили в ведомстве. И подчеркнули, что причин для снижения зарплаты сотрудникам, получающим оклад, в праздничные дни нет.

    «Фонтанка» решила провести опрос.

    Как вы, уважаемые читатели, собираетесь провести майские праздники?

    Следующий праздничный день будет уже в начале лета. 12 июня отмечается День России. Он выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 13-е число.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    07A
    План простой и всеобъемлющий одновременно-выпить. Много.
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