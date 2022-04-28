Духовный путь 2.0. Отблеск неземного, или Чему учат «вечные дети»

«Я — друг», — представляется Екатерина Кузьмина. Звучит как пароль, хотя на самом деле никакой интриги здесь нет. Наша героиня имеет в виду, что является участницей международного движения «Вера и свет». Оно объединяет особых людей, их семьи и друзей в небольшие группы — общины. Впрочем, место тайне в этой истории все же есть: именно в необычных ребятах наша героиня впервые увидела Бога. Как петербургская студентка приняла крещение в католической церкви и как это изменило ее отношение к жизни, читайте в новом материале проекта «Духовный путь 2.0».



Общение с подопечными раскрыло для Екатерины красоту мира и привело к вере Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





От света — к вере

Удивительная история движения «Вера и свет» началась в 60-е годы прошлого века во Франции. Отставной моряк, католик Жан Ванье, получивший философское образование, с благословения своего духовника поселился в деревне и взял к себе в дом двоих мужчин с особенностями развития. Вместе они начали вести общий нехитрый быт под изумленными взорами соседей. Довольно скоро вокруг них появились помощники.

В 1971 году возникли первые общины «Веры и света», вдохновленные примером Ванье. Их идея — не просто волонтерить в свободное от работы время, а разделять жизнь с семьями особых людей. Вместе переживать радости, горести и, конечно, молиться, так как участниками движения были верующие.



Начинание стало настоящим социальным прорывом — это сейчас есть благотворительные фонды, ярмарки в поддержку ментальных инвалидов — помогать им даже в какой-то степени «модно». Полстолетия назад ситуация была кардинально другой: люди с синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией по сути были выключены из жизни общества и церкви.

В 1990 году сообщество «Вера и свет» шагнуло из Европы в Россию — движение стало межконфессиональным, так как в нашей стране его участники, в основном, — члены православной церкви. Однако в четырех петербургских группах много католиков. Одна из них — координатор групп Екатерина Кузьмина. Ездить с особыми друзьями в паломнические поездки, праздновать вместе дни рождения, мастерить трогательные поделки и дарить их людям — это то, что наполняет ее жизнь радостью и глубоким смыслом.

«В «Веру и свет» меня в студенческие годы привела однокурсница, — рассказывает наша героиня. — Она упомянула, что ездит куда-то читать книги детям. Мне стало интересно, я приехала вместе с ней на одну из открытых встреч. Детей не увидела, но атмосфера была такой, что забыть это я не смогла».



Впрочем, приятельница не обманула: в каком-то смысле особый человек — это вечный ребенок. Бесхитростный, ранимый, любящий, не помнящий зла. А еще носящий на себе отблеск чего-то неземного. Благодаря общению со своими подопечными Катя крестилась, хотя ее семья всегда была далека от храма. Случилось это спустя несколько месяцев после начала служения. Друзья из общины пригласили ее на катехизацию — церковное научение — в базилику святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Там петербурженка, познакомившись с основами христианской веры, присоединилась к католической церкви.



Книги — еще один источник вдохновения для нашей героини. Как и общение с юными читателями Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





«Католичество — это то, что я открыла вместе с движением «Вера и свет». До этого я думала, что католики только в книжках встречаются», — смеясь, говорит петербурженка.

Храм для нее — место не только духовного окормления, но и встреч. Францисканский монастырь Антония Падуанского на 9-й Красноармейской предоставляет Катиной группе помещение для собраний, которые проходят раз в три недели. На них собирается 15–20 человек.



На просьбу рассказать об особых ребятах из общины Екатерина отвечает, не задумываясь:

«Вот, например, такой прекрасный Костя. Это человек, который найдет себе друга везде. Сама была свидетелем: куда бы мы ни поехали на поезде, в плацкарте обязательно найдется кто-нибудь, совершенно посторонний, кто начинает ему помогать. Костя очень открытый и благодарный. Он живет один (мама умерла) и не очень хорошо справился бы сам, но благодаря тому, что вокруг него всегда люди, получает поддержку.

Есть прекрасный Миша. Он очень любит петь песни и, наверное, знает всю советскую эстраду. Прямо совсем всю. А не так давно в общине появилась Вика, которая любит танцевать. Когда мы летом выезжаем в лагеря и проводим там вечера талантов, они объединяются и устраивают потрясающие номера.

Еще в моей общине есть очень светлый человек по имени Андрей. Он ходит в наш храм и не просто ходит — исполняет обязанности министранта, то есть прислуживает в алтаре. Он всегда светится радостью. На него смотришь и понимаешь: Бог есть».



… Кстати, мечта Екатерины читать с детьми сбылась. Она библиотекарь, и общаться с юным поколением и книгой — теперь ее профессия.

Как отпраздновать две Пасхи

Некоторое время назад «Вера и свет» в Петербурге обрела духовника — капелланом общин стал православный священник, настоятель церкви Петра и Павла при РГПУ им. А.И. Герцена Димитрий Симонов. В рядовое расписание храма он непременно ставит и особое богослужение для «веросветовцев», на которое собираются и православные, и католики. Да, они не могут вместе причаститься, но обратиться в совместной молитве к Небу, поблагодарить Господа за все хорошее (да и за трудности) им ничто не мешает.

На мой вопрос, не возникает ли между участниками движения настороженности из-за принадлежности к разным конфессиям, Екатерина задумывается. После некоторой паузы уверенно говорит: нет. Более того, общины берут в свою практику все лучшее, что есть в традициях обеих церквей. Скажем, могут помолиться на собрании своими словами, потом почитать тексты из православного молитвослова, а потом использовать «Розарий Девы Марии» — католическую форму обращения к Богу и Пресвятой Богородице.



Как такового религиозного образования в группах «Вера и свет» нет, ведь умственно отсталые люди не в силах понять богословские догматы. Но важнейшие события церковного года ребята проживают в несложных сценках, которые разыгрывают вместе с родителями и друзьями: Рождество Христово, Благовещение и т.д.

Не могу не спросить, а как «Вера и свет» отмечает праздники, ведь календари католической и православой церквей в основном не совпадают?

«Я иногда радуюсь, когда Пасха в календаре не совпадает, — неожиданно отвечает Екатерина. — Если ты не в полную меру прожил Воскресение Христово в католической церкви, то можно подождать недельку-две, и тебя «догонит» — в православной. Мы в общине очень любим праздновать православную Пасху, у нас даже есть такая традиция — пойти семьями на ночную литургию в какой-нибудь дружественный храм, общаться там и петь песни до утра — до тех пор, пока не начнет ходить метро».



Летние встречи общины особенно радостные: они дают возможность хоть ненадолго уехать из города Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Четыре вопроса героине

— Вы рассказываете в соцсетях о своей деятельности?

— Я веду заметки о своей жизни в ЖЖ и «ВКонтакте». Иногда рассказываю и об общине — о том, что происходило хорошего на наших встречах.



— Свободного времени у вас наверняка мало, но когда оно есть, чем занимаетесь?

— Я довольно общительный человек и много встречаюсь с друзьями, чтобы поддерживать связи. Второй год занимаюсь шотландскими танцами. Летом люблю ходить в лес, за грибами и вообще — там хорошо. А еще много читаю — потому что у меня не профессия, а диагноз. Мне всегда нужно быть в курсе детской литературы, чтобы рассказывать о ней. Поэтому выходной с книжкой — это моё всё. Вяжу иногда. Периодически на меня нападает жажда рукоделия: начинаю делать какие-то игрушечки, чтобы потом продать их на ярмарке и заработать какие-то деньги на наши с ребятами поездки.

— Кто ваш любимый святой?

— Франциск Ассизский: он разговаривал с животными, любил природу. И показал, что в обычном мире вокруг тебя можно каждый день находить присутствие Бога. А еще Антоний Падуанский. Он очень помогает тем, кто все теряет. Есть такая идея, что святые за что-то отвечают. Уж не знаю, правда это или нет, но потерянные вещи (и смысл жизни) святой Антоний всегда находит. Для меня это очень важно, поскольку я жутко рассеянный человек.

Из православных святых самые любимые — Ксения Петербургская и Иоанн Кроншадтский, небесные покровители наших общин. Когда я захожу в какой-нибудь православный храм, то ищу иконы Ксении Петербургскую и Иоанна Кронштадтского, чтобы подойти к ним «поздороваться». Они теперь свои — так же, как бывают своими люди.

— Чему вас научила «Вера и свет»?

— Тому, что люди бывают очень разными. Тому, что Бог любит всех. И тому, что любить человека можно не за что-то, а просто потому что он человек. А еще тому, что в жизни есть место для действия Бога. Для меня жизнь в общине — череда чудес, которые с нами постоянно случаются. Потому что когда совершенно рядовые события приобретают неожиданный поворот, не могу объяснить себе это ничем другим, как тем, что Господь за нами присматривает и оберегает.

Екатерина признается: она вообще не понимает, как сегодня можно выжить неверующему человеку. У того, кто с богом, есть доверие к нему. Уверенность, что все происходящее с человеком — к лучшему. Даже смерть:

«Доверять богу — важно, даже когда кажется, что вокруг все совсем неправильно. Если мы не понимаем, зачем он попускает те или иные события, надо поднапрячься: подумать и понять. Или не надо. Но тогда нужно просто жить, доверяя».

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