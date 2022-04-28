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    Духовный путь 2.0

    Духовный путь 2.0. Суббота самоанализа, или 7 наивных вопросов об иудаизме

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    Иудаизм кажется одной из самых суровых религий, налагающей на своих последователей строгие запреты. Полный покой в субботу, пища только выборочно, другие ограничения. Продолжая проект о том, как живет современная верующая молодежь, мы поговорили с петербуржцем, решившим для себя, что он будет жить по заветам предков.

    Иудей Мойше Фридман в современном мире по заветам предков
    Иудей Мойше Фридман в современном мире по заветам предковФото: Фонтанка.ру
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    Мойше Фридман учится в ешиве — это место, где изучают Тору (первая часть еврейской Библии, так называемое «Пятикнижие Моисеево» — прим. ред.). Заниматься он, выросший в светской семье, пошел сознательно: решил подробнее выяснить, как же следует жить тем, кто исповедует одну из древнейших в мире религий. Это его увлекло всерьез. До начала учебы Мойше работал видеооператором, причем был одним из династии: этим зарабатывал на жизнь его отец и зарабатывает старший брат. Мойше тоже кормит камера: в свободное время он трудится на свадьба и праздниках. Мы задали ему наивные вопросы об иудаизме, которые чаще всего интересуют наших читателей.

    Как следует отдыхать в Шабат субботу?

    В Шабат запрещено работать. Но это не значит, что делать нельзя ничего. Я, например, считаю, что это прекрасный день недели: отключаю телефон и могу посвятить время семье и себе. Могу спокойно поразмышлять, поучиться — ведь Тора запрещает в Шабат определенные действия, которые она называет работой. Но все духовное в Шабат принимается и поэтому, наоборот, учеба в субботу поощряется.

    В будни от обилия задач часто возникает ощущение, что тебя будто на куски разрывают. Теряется концентрация. Стоит выключить телефон и это чувство исчезает.

    Кроме того, в субботу можно посвятить время самоанализу, подвести итоги недели. Вообще в иудаизме для самоанализа выделяется время: в конце каждого дня, в конце каждой недели и каждого года.

    Соблюдение Шабата, кстати, и карьере идет на пользу. У меня есть знакомый, он бизнесмен и тоже верующий иудей. Однажды его потенциальный партнер спросил: а вот если в субботу тебе предложат встречу по очень выгодной сделке, приедешь? Тот ответил: нет, конечно. И партнер решил: раз ты в таком вопросе принципиален, то и в бизнесе надежен и честен. И заключил с ним большой контракт. Твердость сказывается на репутации в лучшую сторону.

    Что носят верующие евреи?

    В иудаизме есть несколько уровней соблюдения. Ортодоксальные иудеи, например, не выбривают волосы на висках и там остаются пряди (пейсы прим. ред.), часто с бородой: в некоторых общинах ее стригут, но брить лезвием запрещено. В ходу строгие костюмы. Обязательно талит (специальная накидка, которую носят взрослые мужчины) и цицит (одежда с кистями на концах; их делают даже на одежде детей). Женщины закрывают локти и колени, замужние прячут волосы, мужчинам обязательно закрывать одеждой колени и плечи это минимальные требования скромности. Также обязательно наличие кипы (шапочка на голове, которую должны носить все представители мужского пола) и обыкновенная одежда, соответствующая ситуации. Я, например, почти всегда ношу костюм, но на съемки обычно приезжаю в более удобных джинсах, в горы надеваю водолазку и лыжные штаны.

    Во время рабочих съемок Мойше одевается в удобную одежду, но кипу не снимает.
    Во время рабочих съемок Мойше одевается в удобную одежду, но кипу не снимает.Фото: Фонтанка.ру
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    Что такое кашрут?

    Это правила питания, которые соблюдают иудеи. Их очень много, но базовые запрет употребления в пищу определенных животных и требование резать разрешенных животных определенным образом. Также нельзя есть одновременно мясное и молочное. Даже готовить в эти блюда следует в разной посуде. Это значительно проще, чем кажется. Когда я решил следовать правилам кашрута, то выделил себе на переход с обычного питания два года. Но справился примерно за шесть месяцев. Сначала я перестал есть одновременно мясные и молочные блюда, разделил для них посуду, выделил отдельные конфорки на плите для приготовления молочных каш и мясной пищи. В холодильнике, кстати, их можно хранить рядом и даже нет большой проблемы, если они соприкасаются. Но я стараюсь упаковывать продукты в пакеты. Потом я узнал, что можно есть только животных, забитых определенным образом, и отказался от общепита, а мясо стал покупать только в выбранных магазинах. Так, узнавая новые правила, я постепенно внедрял их в свою жизнь это оказалось совсем не трудно.

    Зачем приходят в синагогу?

    Прежде всего помолиться. Для этого желательно собрать миньян 10 мужчин. Поэтому многие приходят на утреннюю молитву именно сюда. Вторая цель посещения учеба. Были времена, когда синагога и бейт мидраш (здание для учения) были строго разделены, но сейчас их часто совмещают. Синагога в Петербурге культурный центр. На ее территории находится женская школа, детский сад и клуб для детей и их родителей. Здесь же отмечают еврейские праздники, проходят лекции, причем не только на строго религиозные темы, встречи по интересам. Однажды я в синагоге вел занятие по съемке на телефон. Я просто пришел, у меня было свободное время и я предложил провести. Раввин согласился, и занятие состоялось.

    Синагога это место, где встречается община. Я, например, прихожу утром на молитву и затем остаюсь изучать Тору, если у меня нет каких-то срочных дел. Если есть работа, то после молитвы еду на съемку. Был однажды случай, когда я работал в Москве для одного из телеканалов. Я утром пошел в синагогу, но присутствовать до конца молитвы не успевал: сбор по работе был назначен на 9 часов утра. Я уехал, а потом, когда был небольшой перерыв в съемках, закончил молитву. Так тоже можно делать. А вот встать пораньше и помолиться полностью сразу получается не всегда молитву можно начинать только после того, как рассветет. Есть еще дневная и вечерняя молитвы, их тоже желательно проводить в синагоге, но в нынешних условиях людям трудно это делать, а собраться утром проще.

    Что означают еврейские амулеты: магендавид (шестиконечная звезда, символ евреев — прим.Ред.), красная ниточка, мезуза?

    Точного смысла этих вещей я не знаю, поскольку акцент на ношении таких предметов не делается. В переводе с иврита магендавид означает «щит Давида» (знаменитого иудейского царя прим. ред.) О красной нитке мне тоже ничего не известно.

    А вот мезуза дело другое. Это свиток с написанной на нем молитвой, обычно помещенный в красивую коробочку. Переводится это слово как «дверной косяк». Мезуза напоминание о десятой казни египетской

    Согласно Торе, когда Моисей пытался вывести евреев из Египта, фараон не соглашался их отпускать, и Бог насылал на египтян различные кары. Всего их было 10 — прим. ред.

    Тогда ангел смерти прошел по домам и убил всех первенцев. Но на косяках дверей еврейских домов было помазано кровью жертвенного ягненка, и это был знак он проходил мимо. В память о чуде иудеи вешают мезузу на дверной косяк.

    Мойше уверен, что жить по правилам иудаизма — нетрудно, если понимать, для чего это делается.
    Мойше уверен, что жить по правилам иудаизма — нетрудно, если понимать, для чего это делается.Фото: Фонтанка.ру
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    В иудаизме много правил, отделяющих мужчин от женщин, вплоть до раздельной молитвы. Каково в целом отношение к женщине в этой религии?

    Очень уважительное. Изучающие Тору знают, что духовно женщина выше мужчины, поэтому к ней предъявляется меньше требований. Мужчине, чтобы подняться до уровня женщины, нужно больше молиться, больше исполнять заповедей. Кроме того, у мужчин и у женщин разные задачи. Символ женщины дом. Встречая шабат, мы всегда поем им восхваляющий гимн. И когда меня спрашивают 8 марта, поздравил ли я своих женщин с их днем, всегда отвечаю: ребята, я каждую неделю это делаю.

    Чем еврейская свадьба отличается от русской?

    Я снимал много еврейских свадеб. Это очень красиво. Но, конечно, отличий от русских много. Начать с того, что процесс поиска второй половинки у евреев совсем иной. В нем обязательно участвует шадханит — по-русски это означает «сваха». Молодой человек, который хочет жениться, приходит к шадханит и описывает девушку, которую он хочет видеть женой: внешне, характер. Девушки тоже обращаются к свахе с такими запросами. Молодые люди заполняют анкету, в которой рассказывают про себя и пишут, кого они хотят видеть рядом. И шадханит подбирает пары. Молодые люди встречаются один раз или несколько. Но примерно через три встречи уже можно понять, стоит продолжать или нет. Очень важно, чтобы молодые друг другу понравились, потому что у евреев насильно не женятся и замуж не выдают. И как правило браки, организованные свахой, очень удачные, у них минимальное количество разводов в том числе и потому, что во время встреч молодые общаются, обсуждают разные темы и будущую жизнь и вообще подходят к браку «от головы», трезво оценивая происходящее.

    Я, кстати, как раз в таком процессе: уже обратился к шадханит и жду знакомства.

    Сама свадьба очень красива. Жених и невеста с утра постятся, а потом жених со своим отцом и отцом невесты идет на встречу с нареченной. Она ждет его со всеми женщинами матерью, будущей свекровью, сестрами и подругами. Потом происходит обряд под хупой это такой балдахин над молодоженами (им может быть большой талит, который держат над молодыми). Жених подписывает ктубу документ, в котором перечисляются его обязанности и права его жены, надевает невесте серебряное кольцо на указательный палец. Кстати, в ЗАГСе молодожены обычно регистрирует брак уже после: сначала их женит раввин под хупой. И еще одна тонкость: на еврейских свадьбах молодым запрещен алкоголь, кроме нескольких глотков вина, положенных по обряду, а гости много танцуют. Тамада бывает редко, конкурсы на свадьбах тоже не приняты, но это очень веселое мероприятие.

    Как живут другие верующие молодые люди читайте в материалах «Фонтанки».

    Иудей Мойше Фридман в современном мире по заветам предков
    Иудей Мойше Фридман в современном мире по заветам предковФото: Фонтанка.ру
    Во время рабочих съемок Мойше одевается в удобную одежду, но кипу не снимает.
    Во время рабочих съемок Мойше одевается в удобную одежду, но кипу не снимает.Фото: Фонтанка.ру
    Мойше уверен, что жить по правилам иудаизма — нетрудно, если понимать, для чего это делается.
    Мойше уверен, что жить по правилам иудаизма — нетрудно, если понимать, для чего это делается.Фото: Фонтанка.ру

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