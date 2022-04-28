Духовный путь 2.0. Суббота самоанализа, или 7 наивных вопросов об иудаизме

Иудаизм кажется одной из самых суровых религий, налагающей на своих последователей строгие запреты. Полный покой в субботу, пища только выборочно, другие ограничения. Продолжая проект о том, как живет современная верующая молодежь, мы поговорили с петербуржцем, решившим для себя, что он будет жить по заветам предков.



Иудей Мойше Фридман в современном мире по заветам предков Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Мойше Фридман учится в ешиве — это место, где изучают Тору (первая часть еврейской Библии, так называемое «Пятикнижие Моисеево» — прим. ред.). Заниматься он, выросший в светской семье, пошел сознательно: решил подробнее выяснить, как же следует жить тем, кто исповедует одну из древнейших в мире религий. Это его увлекло всерьез. До начала учебы Мойше работал видеооператором, причем был одним из династии: этим зарабатывал на жизнь его отец и зарабатывает старший брат. Мойше тоже кормит камера: в свободное время он трудится на свадьба и праздниках. Мы задали ему наивные вопросы об иудаизме, которые чаще всего интересуют наших читателей.



Как следует отдыхать в Шабат — субботу?

— В Шабат запрещено работать. Но это не значит, что делать нельзя ничего. Я, например, считаю, что это прекрасный день недели: отключаю телефон и могу посвятить время семье и себе. Могу спокойно поразмышлять, поучиться — ведь Тора запрещает в Шабат определенные действия, которые она называет работой. Но все духовное в Шабат принимается и поэтому, наоборот, учеба в субботу поощряется.

В будни от обилия задач часто возникает ощущение, что тебя будто на куски разрывают. Теряется концентрация. Стоит выключить телефон — и это чувство исчезает.

Кроме того, в субботу можно посвятить время самоанализу, подвести итоги недели. Вообще в иудаизме для самоанализа выделяется время: в конце каждого дня, в конце каждой недели и каждого года.

Соблюдение Шабата, кстати, и карьере идет на пользу. У меня есть знакомый, он бизнесмен и тоже верующий иудей. Однажды его потенциальный партнер спросил: а вот если в субботу тебе предложат встречу по очень выгодной сделке, приедешь? Тот ответил: нет, конечно. И партнер решил: раз ты в таком вопросе принципиален, то и в бизнесе надежен и честен. И заключил с ним большой контракт. Твердость сказывается на репутации в лучшую сторону.



Что носят верующие евреи?

В иудаизме есть несколько уровней соблюдения. Ортодоксальные иудеи, например, не выбривают волосы на висках и там остаются пряди (пейсы — прим. ред.), часто с бородой: в некоторых общинах ее стригут, но брить лезвием — запрещено. В ходу строгие костюмы. Обязательно — талит (специальная накидка, которую носят взрослые мужчины) и цицит (одежда с кистями на концах; их делают даже на одежде детей). Женщины закрывают локти и колени, замужние прячут волосы, мужчинам обязательно закрывать одеждой колени и плечи — это минимальные требования скромности. Также обязательно наличие кипы (шапочка на голове, которую должны носить все представители мужского пола) и обыкновенная одежда, соответствующая ситуации. Я, например, почти всегда ношу костюм, но на съемки обычно приезжаю в более удобных джинсах, в горы надеваю водолазку и лыжные штаны.



Во время рабочих съемок Мойше одевается в удобную одежду, но кипу не снимает. Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Что такое кашрут?

Это правила питания, которые соблюдают иудеи. Их очень много, но базовые — запрет употребления в пищу определенных животных и требование резать разрешенных животных определенным образом. Также нельзя есть одновременно мясное и молочное. Даже готовить в эти блюда следует в разной посуде. Это значительно проще, чем кажется. Когда я решил следовать правилам кашрута, то выделил себе на переход с обычного питания два года. Но справился примерно за шесть месяцев. Сначала я перестал есть одновременно мясные и молочные блюда, разделил для них посуду, выделил отдельные конфорки на плите для приготовления молочных каш и мясной пищи. В холодильнике, кстати, их можно хранить рядом — и даже нет большой проблемы, если они соприкасаются. Но я стараюсь упаковывать продукты в пакеты. Потом я узнал, что можно есть только животных, забитых определенным образом, и отказался от общепита, а мясо стал покупать только в выбранных магазинах. Так, узнавая новые правила, я постепенно внедрял их в свою жизнь — это оказалось совсем не трудно.



Зачем приходят в синагогу?

Прежде всего — помолиться. Для этого желательно собрать миньян — 10 мужчин. Поэтому многие приходят на утреннюю молитву именно сюда. Вторая цель посещения — учеба. Были времена, когда синагога и бейт мидраш (здание для учения) были строго разделены, но сейчас их часто совмещают. Синагога в Петербурге — культурный центр. На ее территории находится женская школа, детский сад и клуб для детей и их родителей. Здесь же отмечают еврейские праздники, проходят лекции, причем не только на строго религиозные темы, встречи по интересам. Однажды я в синагоге вел занятие по съемке на телефон. Я просто пришел, у меня было свободное время — и я предложил провести. Раввин согласился, и занятие состоялось.

Синагога — это место, где встречается община. Я, например, прихожу утром на молитву и затем остаюсь изучать Тору, если у меня нет каких-то срочных дел. Если есть работа, то после молитвы еду на съемку. Был однажды случай, когда я работал в Москве для одного из телеканалов. Я утром пошел в синагогу, но присутствовать до конца молитвы не успевал: сбор по работе был назначен на 9 часов утра. Я уехал, а потом, когда был небольшой перерыв в съемках, закончил молитву. Так тоже можно делать. А вот встать пораньше и помолиться полностью сразу получается не всегда — молитву можно начинать только после того, как рассветет. Есть еще дневная и вечерняя молитвы, их тоже желательно проводить в синагоге, но в нынешних условиях людям трудно это делать, а собраться утром — проще.



Что означают еврейские амулеты: магендавид (шестиконечная звезда, символ евреев — прим.Ред.), красная ниточка, мезуза?

Точного смысла этих вещей я не знаю, поскольку акцент на ношении таких предметов не делается. В переводе с иврита магендавид означает «щит Давида» (знаменитого иудейского царя — прим. ред.) О красной нитке мне тоже ничего не известно.

А вот мезуза — дело другое. Это свиток с написанной на нем молитвой, обычно помещенный в красивую коробочку. Переводится это слово как «дверной косяк». Мезуза — напоминание о десятой казни египетской

Согласно Торе, когда Моисей пытался вывести евреев из Египта, фараон не соглашался их отпускать, и Бог насылал на египтян различные кары. Всего их было 10 — прим. ред.

Тогда ангел смерти прошел по домам и убил всех первенцев. Но на косяках дверей еврейских домов было помазано кровью жертвенного ягненка, и это был знак — он проходил мимо. В память о чуде иудеи вешают мезузу на дверной косяк.



Мойше уверен, что жить по правилам иудаизма — нетрудно, если понимать, для чего это делается. Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





В иудаизме много правил, отделяющих мужчин от женщин, вплоть до раздельной молитвы. Каково в целом отношение к женщине в этой религии?



Очень уважительное. Изучающие Тору знают, что духовно женщина выше мужчины, поэтому к ней предъявляется меньше требований. Мужчине, чтобы подняться до уровня женщины, нужно больше молиться, больше исполнять заповедей. Кроме того, у мужчин и у женщин разные задачи. Символ женщины — дом. Встречая шабат, мы всегда поем им восхваляющий гимн. И когда меня спрашивают 8 марта, поздравил ли я своих женщин с их днем, всегда отвечаю: ребята, я каждую неделю это делаю.

Чем еврейская свадьба отличается от русской?

Я снимал много еврейских свадеб. Это очень красиво. Но, конечно, отличий от русских много. Начать с того, что процесс поиска второй половинки у евреев совсем иной. В нем обязательно участвует шадханит — по-русски это означает «сваха». Молодой человек, который хочет жениться, приходит к шадханит и описывает девушку, которую он хочет видеть женой: внешне, характер. Девушки тоже обращаются к свахе с такими запросами. Молодые люди заполняют анкету, в которой рассказывают про себя и пишут, кого они хотят видеть рядом. И шадханит подбирает пары. Молодые люди встречаются — один раз или несколько. Но примерно через три встречи уже можно понять, стоит продолжать или нет. Очень важно, чтобы молодые друг другу понравились, потому что у евреев насильно не женятся и замуж не выдают. И как правило браки, организованные свахой, очень удачные, у них минимальное количество разводов — в том числе и потому, что во время встреч молодые общаются, обсуждают разные темы и будущую жизнь и вообще подходят к браку «от головы», трезво оценивая происходящее.



Я, кстати, как раз в таком процессе: уже обратился к шадханит и жду знакомства.

Сама свадьба очень красива. Жених и невеста с утра постятся, а потом жених со своим отцом и отцом невесты идет на встречу с нареченной. Она ждет его со всеми женщинами — матерью, будущей свекровью, сестрами и подругами. Потом происходит обряд под хупой — это такой балдахин над молодоженами (им может быть большой талит, который держат над молодыми). Жених подписывает ктубу — документ, в котором перечисляются его обязанности и права его жены, — надевает невесте серебряное кольцо на указательный палец. Кстати, в ЗАГСе молодожены обычно регистрирует брак уже после: сначала их женит раввин под хупой. И еще одна тонкость: на еврейских свадьбах молодым запрещен алкоголь, кроме нескольких глотков вина, положенных по обряду, а гости много танцуют. Тамада бывает редко, конкурсы на свадьбах тоже не приняты, но это очень веселое мероприятие.

Как живут другие верующие молодые люди читайте в материалах «Фонтанки».