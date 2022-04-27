Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania

Газпромбанк отклонил платеж за поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая ранее была передана под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), пишет 27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
«Газпром» 31 марта вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество «Газпром экспорт бизнес-сервисы» принадлежит АО «Палмэри» (0,1%) и самому себе (99,9%).