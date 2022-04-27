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    Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania

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    8 комментариев

    Газпромбанк отклонил платеж за поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая ранее была передана под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), пишет 27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    «Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

    «Газпром» 31 марта вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество «Газпром экспорт бизнес-сервисы» принадлежит АО «Палмэри» (0,1%) и самому себе (99,9%).&nbsp;

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    Комментарии (8)

    So1nishko
    Можно предположить, что у Gazprom Marketing & Trading Ltd. есть счёт в российком банке с рублёвыми средствами (откуда они там отдельный вопрос) и Германия пыталась ими произвести оплату минуя схему конверсии в евро-рубли в Газпромбанке.
    С чего бы Газпромбанк отклонил такой платёж - не совсем понятно.
    xepnuminu
    да ерунда это всё.
    скоро военное положение и все ватники на фронт умирать
    Pe⁴alno
    Очень интересно,но ничего не понятно:( оплатили в евро перевели в рубли , банк забил на рубли!? Так получается!?
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