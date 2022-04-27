Грибники уже несут из леса полные корзины

Грибной сезон открыт для тех знатоков, которые отличают обыкновенный строчок от гигантского и знают, как готовить стробилюрус.



«Стробилюрус съедобный — первый весенний гриб, на вкус как молоденькие опята», — рассказывает 27 апреля Наталья, подписчица группы «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте», и показывает свой обильный «улов».

