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    Грибники уже несут из леса полные корзины

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    4 комментария
    Фото: Святослав / Грибы и Грибники СПб
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    Грибной сезон открыт для тех знатоков, которые отличают обыкновенный строчок от гигантского и знают, как готовить стробилюрус.

    «Стробилюрус съедобный — первый весенний гриб, на вкус как молоденькие опята», — рассказывает 27 апреля Наталья, подписчица группы «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте», и показывает свой обильный «улов».

    Некоторые грибники собирают саркосцифы. Но они тонкие, и их для полноценного ужина надо много.

    Другой подписчик группы Святослав набрал целую корзину строчков в Новгородской области.

    Фото: Святослав / Грибы и Грибники СПб

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    Комментарии (4)

    Флуктуация
    "Народ-хомяк, народ-бурундук"(с)
    Piter Russo
    С этими грибами надо быть крайне осторожными, иначе уготишь в токсиологическое отделение НИИ Джанелидзе.
    denem
    Это были их последние комменты в паблике, или еще будут?
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