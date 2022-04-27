Мужчина средних лет в Купчино собрал машины в кучу. Медики расскажут о нём кое-что полиции

Массовое ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга.
Кадры от очевидцев с места аварии показал 27 апреля паблик «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте». «Нетрезвый водитель на синей машине устроил массовое ДТП во Фрунзенском районе на улице Белы Куна», — объясняется в посте.
В УГИБДД «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, мужчина средних лет в алкогольном опьянении не справился с управлением и врезался в четыре припаркованных автомобиля. ГИБДД ждет от скорой помощи акт на состояние опьянения.