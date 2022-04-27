Мурино, которое три года назад было деревней, стало крупнейшим городом региона

Гатчина больше не крупнейший город Ленобласти. За год население 47-го региона увеличилось на 1%, но так и не перевалило за 2 миллиона человек.

Таким образом, Гатчина перестала быть крупнейшим населённым пунктом Ленобласти по числу жителей. Теперь в официальной столице региона насчитывается 87 626 человек (-1,88%).

Петростат опубликовал данные о численности населения в Ленинградской области. Согласно обновленным данным, крупнейшим населённым пунктом региона стало Мурино, которое перестало быть деревней три года назад. На 1 января 2022 года в этом городе новостроек на самой границе с Петербургом официально проживало 89 636 человек, что на 14,6% больше, чем годом ранее.

Активнее всего население увеличивается в ещё одном месте на границе с Петербургом — в Буграх. Там живут пока 31 127 человек, но рост впечатляет — плюс 25% по сравнению с прошлым годом.



Самый значительный отток населения второй год подряд фиксируется в посёлке Токсово. Его за год покинули 615 человек, это сразу минус 11,95%. Официально в Токсово теперь проживают 4 531 человек.



Всего же по состоянию на 1 января 2022 года в Ленинградской области проживали 1 911 586 человек, что на 0,99% больше, чем годом ранее.



Подробнее об изменениях населения Ленинградской области — в инфографике и материале 47news.

