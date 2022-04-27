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    Мурино, которое три года назад было деревней, стало крупнейшим городом региона

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    14 комментариев

    Гатчина больше не крупнейший город Ленобласти. За год население 47-го региона увеличилось на 1%, но так и не перевалило за 2 миллиона человек.

    Петростат опубликовал данные о численности населения в Ленинградской области. Согласно обновленным данным, крупнейшим населённым пунктом региона стало Мурино, которое перестало быть деревней три года назад. На 1 января 2022 года в этом городе новостроек на самой границе с Петербургом официально проживало 89 636 человек, что на 14,6% больше, чем годом ранее.

    Таким образом, Гатчина перестала быть крупнейшим населённым пунктом Ленобласти по числу жителей. Теперь в официальной столице региона насчитывается 87 626 человек (-1,88%).

    Активнее всего население увеличивается в ещё одном месте на границе с Петербургом — в Буграх. Там живут пока 31 127 человек, но рост впечатляет — плюс 25% по сравнению с прошлым годом.

    Самый значительный отток населения второй год подряд фиксируется в посёлке Токсово. Его за год покинули 615 человек, это сразу минус 11,95%. Официально в Токсово теперь проживают 4 531 человек.

    Всего же по состоянию на 1 января 2022 года в Ленинградской области проживали 1 911 586 человек, что на 0,99% больше, чем годом ранее.

    Подробнее об изменениях населения Ленинградской области — в инфографике и материале 47news.

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    Комментарии (14)

    Денеб
    А Кудрово? Почему не упомянули?
    07A
    СПб явно мешает развитию области! Здания снести, землю распахать под посевы. Оставить"кукурузину", с нее удобно наблюдать за пожарами и метро, силос перебрасывать от колхоза к колхозу. Кстати, в метро его можно и готовить, очень много поместится!
    Pilat
    Если люди это новая нефть.
    То Мурино несомненно нефтенесущий пласт.
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