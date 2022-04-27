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    Росстат нашел позитив: в рублях промпроизводство выросло за март на 3%

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    2 комментария

    Промышленное производство в марте выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,9% по сравнению с февралем 2022, следует из отчета Росстата о динамике промышленного производства.

    По сравнению с мартом 2021 года, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упало на 45,5%, зато почти на столько же, 46,8%, вырос выпуск лекарств. Вместе с автомобилями на 14,1% сократилось и производство прочего транспорта, в том числе авиации и судов, и на 11% — электрического оборудования. Однако на 15,7% увеличилось предоставление сервисных услуг в добывающем секторе, на 14% — выпуск компьютеров и комплектующих к ним, а также станков, горнодобывающего и сельскохозяйственного оборудования. Также на 16,3% уменьшилось производство табачных изделий, на 5,2% — кокса и нефтепродуктов, на 6,3% — ремонт и монтаж авто. При этом производство напитков выросло на 11,7%, добыча нерудных полезных ископаемых на 11,4%, а производство неметаллической минеральной продукции, включая стройматериалы, — на 9,2%.

    Радует и позитивная динамика трех из четырех секторов экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 7,8%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 1,5%, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 7,2%.

    Обрабатывающие производства, напротив, снизили объемы выпуска продукции на 0,3%. Как отмечают в Росстате, индекс предпринимательской активности в этой отрасли упал на 2%.

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    Комментарии (2)

    serzh.ferro
    я худею с их заявлений)))
    AndrewBarsik
    Загадочная российская традиция: скидываться всем миром и из бюджета оплачивать деятельность организации, которая непрестанно вводит всех в заблуждение.
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