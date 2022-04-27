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    SkyTeam объявил, что приостанавливает членство «Аэрофлота»

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    4 комментария

    Авиационный альянс SkyTeam 27 апреля объявил о приостановке членства российской авиакомпании «Аэрофлот».

    «SkyTeam и «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе SkyTeam. Мы работаем над тем, чтобы ограничить последствия для клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam», — говорится в сообщении на сайте альянса.

    Для клиентов «Аэрофлота» это означает некоторые ограничения по привилегиям. Вместе с тем авиакомпания не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, отмечает ТАСС.

    SkyTeam объединяет 19 авиакомпаний-участников и входит в тройку крупнейших авиационных альянсов наряду с Star Alliance и Oneworld. В рамках альянса осуществляются около 15,5 тысячи ежедневных рейсов в 1 036 пунктов назначения в 170 странах.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Сухой Суперджет 100 всегда был лучшим.....
    stockstrey
    Аэрофлот всегда был лучшим. Видимо, боятся конкуренции. В любом случае - лучшая привилегия, это цена на билет. Нужно постараться, что авиационное топливо в России было по цене воды, и в целом разработать компании, которые дёшево кормят в самолёте. У нас в Питере много отличных пекарнь, нужно лишь наладить логистику - и еда в самолёте будет отличная. Но лучше - развивать ВСМ
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