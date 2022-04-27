SkyTeam объявил, что приостанавливает членство «Аэрофлота»

Авиационный альянс SkyTeam 27 апреля объявил о приостановке членства российской авиакомпании «Аэрофлот».



«SkyTeam и «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе SkyTeam. Мы работаем над тем, чтобы ограничить последствия для клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam», — говорится в сообщении на сайте альянса.



Для клиентов «Аэрофлота» это означает некоторые ограничения по привилегиям. Вместе с тем авиакомпания не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, отмечает ТАСС.

