Неудержимая стабильность. Поставщики продуктов предложили сетям выбор между дефицитом и инфляцией

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Производители просят ретейлеров быстрее рассчитываться за товары, грозя остановкой отгрузок и дефицитом. «Самим денег не хватает», — возражают сети. Стремление накопить запасы в условиях нестабильной экономики спровоцировало острый дефицит оборотных средств, но ретейлеры делить риски с контрагентами отказываются.

Речь идет о так называемой отсрочке платежа. Сейчас на рынке сложилась практика, что поставщики, по сути, кредитуют ретейлеров. Если обычный покупатель расплачивается в магазине сразу, то розничная компания отдает деньги производителю через определенное время. Максимальный срок регламентируется законом о торговле. Для скоропортящейся продукции он составляет до восьми рабочих дней с момента получения, для продукции со сроком годности от 10 до 13 дней — до 25 дней, а для остальных товаров — до 40 дней. Эти условия прописаны в договоре поставки.



Но в условиях экономического кризиса, спровоцированного антироссийскими санкциями, производителям зачастую не хватает денег, чтобы расплачиваться с собственными поставщиками.

К примеру, «Объединенные кондитеры» в письме от 21 апреля (есть в распоряжении «Фонтанки») заявляют, что «близки к исчерпанию возможностей по удержанию стабильности». Компания объясняет, что доля импортных сырья и материалов в продукции составляет до 60% (какао-бобы, жиры, растительное молоко, например). При этом компания вынуждена накапливать вдвое больше запасов, чем раньше: поставки крайне нестабильны из-за разрыва логистических цепочек, обходными путями товар идет дольше, а европейские и американские партнеры и вовсе отказывают в отгрузках. Масла в огонь подливают отечественные производители упаковки. «Пользуясь своим монопольным положением на рынке, а также объективным дефицитом материалов, они переводят своих контрагентов на предоплату. Но бесперебойные поставки обеспечить не могут, поэтому и эти запасы приходится наращивать. В таких условиях «Объединенные кондитеры» предлагают сетям «разделить решение временных трудностей» и уменьшить отсрочку платежа до 20 дней.



С аналогичным предложением обратилась к сетям пивоваренная компания Heineken. В письме сетям производитель объясняет, что его контрагенты переводят его на предоплату или сокращают отсрочку платежей. Причины — волатильность на валютном рынке и подорожание заемных средств из-за роста ставки ЦБ. Сама Heineken ранее тоже пользовалась банковскими кредитами. «Но с начала марта данный вид финансирования стал нам недоступен», — отмечает компания. Heineken опасается, что не сможет «обеспечить бесперебойность снабжения, особенно в высокий сезон», если в свою очередь не сократит срок оплаты клиентам. Отсрочку в 20 дней производитель просит применять, пока ставка ЦБ не окажется на уровне 10 %.

Проблему признают и в ассоциации «Руспродсоюз». «Себестоимость резко возросла в конце февраля. Производители продуктов столкнулись с ростом цен на сырье, упаковку, логистику и т.п. ввиду резкого роста курса валют, дополнительное давление оказали переход на предоплатную систему расчётов с поставщиками и рост банковских кредитных ставок», — комментирует зампред правления Дмитрий Леонов.



«Потребность в оборотном капитале существенно возросла», — рассказали в чайно-кофейном производителе «Орими». «Все наши партнеры в странах — производителях чая и кофе, где мы закупаем сырье, перешли на 100-процентную предоплату поставок с обязательным погашением ранее предоставленных кредитных лимитов. Поэтому, безусловно, компания сегодня более нуждается в «быстрых» деньгах», — сообщили в пресс-службе. На вопрос о том, обращалась ли компания к сетям по поводу изменений условий, в «Орими» не ответили, но отметили, что

взаимоотношения с ретейлом остаются в рамках «Закона о торговле», в соответствии с которым срок отсрочки платежа составляет 40 дней.

Опрошенные «Фонтанкой» ретейлеры отказались от официальных комментариев. Но на условиях анонимности представители двух федеральных сетей и одной региональной подтвердили, что получают шквал запросов на либерализацию условий поставки. «В основном запросы поступают по биржевым товарам, которые очень сильно дорожают — это чай, кофе и кондитерка», — рассказал один из участников рынка.



Но сети чаще всего не идут на уступки и продолжают платить за товар «в стандартные сроки», говорит Дмитрий Леонов. Заявки на подорожание ретейлеры принимают неохотно, из-за чего «многие производители продуктов находятся в критическом минусе». «В связи со сжатием оборотного капитала поставщиков мы можем столкнуться с пустыми полками и перебоями с поставками, в том числе социально значимых товаров», — предупреждает он.

У сетей иное мнение. «Мы платим в соответствии с действующим законодательством. В текущей ситуации — недостаток оборотных средств испытывают не только производители — отсрочка платежа для нас не вариант», — говорит собеседник издания из федеральной сети. «Мы платим так, как это прописано в законе о торговле», — подчеркнул источник в другом крупном ретейлере, добавив, что «отсрочка почти невозможна в нынешних условиях». «Такое впечатление, что они [поставщики] думают, что мы деньги печатаем. Да и в целом перестроить сроки оплаты не так быстро, ну и очень трудозатратно. У нас же не 10 и даже не 100 поставщиков», — говорит он.



Впрочем, запросы не всегда носят официальный характер — иногда поставщики просто сообщают закупщикам, что не могут больше давать прежнюю отсрочку, и предлагают договариваться. Другие компании, например табачные производители, уменьшают лимит сетям по кредитам. «Был 20 млн рублей, стал 12 млн. Мы согласились, но сказали, что сократим ассортимент, который не продается», — рассказали в одной из региональных сетей. Аналогичные запросы получают и дистрибьюторы, работающие с мелкой розницей.

Финансовые отчеты крупных розничных сетей за первый квартал подтверждают, что и у них наблюдается сокращение свободных средств. «Отрицательное изменение оборотного капитала (разница между оборотными активами и текущими обязательствами компании. — Прим. ред.) в размере 14,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным изменением в размере 7 млрд рублей годом ранее произошло в основном за счет снижения торговой кредиторской задолженности», — поясняет в своем отчете «Лента». «Снижение произошло вследствие сокращения срока оплаты [поставщикам]», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ретейлера.



Аналогичная динамика и у X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»). Отрицательное изменение оборотного капитала (то есть превышение текущих обязательств над оборотными активами) увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом — с 4,9 до 24 млрд рублей. На момент публикации в компании комментарий не предоставили.

Но помимо того, что сети стали быстрее платить поставщикам, у этого может быть и другое объяснение: в попытке сдержать инфляцию ретейлеры тоже заморозили свои деньги в товаре. «До подорожания набираем товары на 2–3 месяца, потом по новым ценам в принципе покупать не будем», — рассказали в одной из розничных компаний, работающих на рынке Петербурга.

По словам поставщиков, их терпение на исходе, и если торговые сети не сократят отсрочку оплаты заказов по-хорошему, не исключено, что новые сроки оплат придётся прописывать в законе «О торговле». Тревожный для ретейлеров звоночек уже прозвучал в заявлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. 27 апреля она посетовала на то, что цены в магазинах не снижаются вопреки стабилизации курса рубля, и обратила внимание на то, что торговцы «осложняют жизнь» производителям. «Их товарам невозможно пробиться в сети. Расчеты с ними производятся в течение 90–100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств», — сказала она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

