Бобра обнаружили в водостоке в Первомайском. Посмотрите, как он прячется

Специалисты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области 27 апреля спасали бобра, попавшего в ловушку в посёлке Первомайское (Выборгский район области).
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
Информацию о том, что бобёр попал в водосток в районе улицы Ленина, передал в ведомство диспетчер службы «112». В телеграм-канале комитета опубликовано видео: животное жмётся в угол, можно предположить, что ему некомфортно и страшно.
«Животное попало в ловушку и не могло выбраться. Спасение бобра прошло успешно! Животное вернулось в родную стихию!» — рассказали в комитете.