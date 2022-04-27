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    Бобра обнаружили в водостоке в Первомайском. Посмотрите, как он прячется

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    5 комментариев
    Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
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    Специалисты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области 27 апреля спасали бобра, попавшего в ловушку в посёлке Первомайское (Выборгский район области).

    Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

    Информацию о том, что бобёр попал в водосток в районе улицы Ленина, передал в ведомство диспетчер службы «112». В телеграм-канале комитета опубликовано видео: животное жмётся в угол, можно предположить, что ему некомфортно и страшно.

    Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
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    «Животное попало в ловушку и не могло выбраться. Спасение бобра прошло успешно! Животное вернулось в родную стихию!» — рассказали в комитете.

    Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
    Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

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    Комментарии (5)

    душилидушили
    Молодцы спасатели! Надеюсь, бобр был к ним добр!
    Денеб
    Хоть одна хорошая новость! Бобру - крепкого здоровья и долгих лет......
    Ushat Pomoev
    Уважаемая Фъ, простите, ради Б-а, но придется повторить: "бобёр" - это мех. Живой зверь - это все же "бобр'.
    И если в водостоке - бобёр, то это значит, что бедный бобр оттуда не смог выбраться..
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