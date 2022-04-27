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    В марте 2022 года Китай нарастил импорт нефти из России на 30%, газа — более чем вдвое

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    5 комментариев

    Таможенное ведомство Китая опубликовало детальную статистику внешней торговли, которая показывает резкий рост импорта российских энергоносителей в марте 2022 года.

    Согласно обнародованным данным, Китай принял из России в марте этого года сырой нефти на 4,58 млрд долларов. Годом ранее в марте эта сумма составила всего 3,53 млрд долл., то есть рост составил 29,7%.

    Еще заметнее в Китае вырос импорт российского газа. Если в марте 2021 года стоимость поставленного сжиженного газа составила 120 млн долл., а натурального — 98 миллионов, то сейчас по этим номенклатурам было оформлено товаров на 240 и 260 млн долл. соответственно.

    Кроме того, заметно выросла стоимость привезенного из России угля: так же, как и по сырой нефти, рост составил 29%, в деньга х — 563 млн долл. за март 2022 года.

    В целом всех товаров в категории «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» из России в Китай в марте было отправлено на 5,97 млрд долл. Это сразу на 40% больше, чем годом ранее.

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    Комментарии (5)

    Дядя Бо
    Как была РФ чьей то бензоколонкой, так и осталась. А вот, должны ли россияне, этим гордится, вопрос.
    Dmitry Antonov
    Китай занялся перепродажей российских энергоресурсов? Он, наверное, в плюсе, покупатели при своем, а кто и сколько потерял?
    atty
    Писали эксперты уже об этом, тут скромно умалчивается о том, что во первых ресурсы гонятся за бесценок ибо больше никто не берёт в силу санкций и поэтому наши ломят скидки, а во вторых многое гонится на оплату кредита на трубопроводы. Так что мы не более чем сырьевой придаток Китая.
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