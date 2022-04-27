В марте 2022 года Китай нарастил импорт нефти из России на 30%, газа — более чем вдвое

Таможенное ведомство Китая опубликовало детальную статистику внешней торговли, которая показывает резкий рост импорта российских энергоносителей в марте 2022 года.



Согласно обнародованным данным, Китай принял из России в марте этого года сырой нефти на 4,58 млрд долларов. Годом ранее в марте эта сумма составила всего 3,53 млрд долл., то есть рост составил 29,7%.

Еще заметнее в Китае вырос импорт российского газа. Если в марте 2021 года стоимость поставленного сжиженного газа составила 120 млн долл., а натурального — 98 миллионов, то сейчас по этим номенклатурам было оформлено товаров на 240 и 260 млн долл. соответственно.