В марте 2022 года Китай нарастил импорт нефти из России на 30%, газа — более чем вдвое

Таможенное ведомство Китая опубликовало детальную статистику внешней торговли, которая показывает резкий рост импорта российских энергоносителей в марте 2022 года.
Согласно обнародованным данным, Китай принял из России в марте этого года сырой нефти на 4,58 млрд долларов. Годом ранее в марте эта сумма составила всего 3,53 млрд долл., то есть рост составил 29,7%.
Еще заметнее в Китае вырос импорт российского газа. Если в марте 2021 года стоимость поставленного сжиженного газа составила 120 млн долл., а натурального — 98 миллионов, то сейчас по этим номенклатурам было оформлено товаров на 240 и 260 млн долл. соответственно.
Кроме того, заметно выросла стоимость привезенного из России угля: так же, как и по сырой нефти, рост составил 29%, в деньга х — 563 млн долл. за март 2022 года.
В целом всех товаров в категории «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» из России в Китай в марте было отправлено на 5,97 млрд долл. Это сразу на 40% больше, чем годом ранее.