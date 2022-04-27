«Коммерсантъ»: Автоконцерны обязали сохранить штат для получения компенсации за утильсбор

Минпромторг ультимативно потребовал от автоконцернов сохранить численность сотрудников на уровне 90% от 2021 года, чтобы претендовать на компенсацию утильсбора, сообщил «Коммерсантъ» 27 апреля. Как отмечают эксперты, министерство пытается дать гарантии рабочих мест, не думая о цене такого решения для автопрома.



«Речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30–32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет утильсбор. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от 2021 года, иначе автоконцерны не получат возмещение уплаченного утильсбора за первый квартал», — сообщает издание. По словам источников «Ъ», решение касается и российских, и иностранных участников рынка. Последним возмещения не перечислялись с конца февраля, а компенсация за I квартал ожидается только в мае.