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    «Коммерсантъ»: Автоконцерны обязали сохранить штат для получения компенсации за утильсбор

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    1 комментарий

    Минпромторг ультимативно потребовал от автоконцернов сохранить численность сотрудников на уровне 90% от 2021 года, чтобы претендовать на компенсацию утильсбора, сообщил «Коммерсантъ» 27 апреля. Как отмечают эксперты, министерство пытается дать гарантии рабочих мест, не думая о цене такого решения для автопрома.

    «Речь идет о подписании дополнительных соглашений к субсидиям №30–32, по средствам которых компенсируется уплаченный в бюджет утильсбор. В них автозаводы должны гарантировать, что среднесписочная численность сотрудников в 2022 году не упадет ниже уровня 90% от 2021 года, иначе автоконцерны не получат возмещение уплаченного утильсбора за первый квартал», — сообщает издание. По словам источников «Ъ», решение касается и российских, и иностранных участников рынка. Последним возмещения не перечислялись с конца февраля, а компенсация за I квартал ожидается только в мае.

    Из-за зависимости компенсаций от локализации в этом году на нее, помимо российских автомобилей, могут рассчитывать только наиболее массовые машины, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio. Для производителей остальных, отмечает «Коммерсантъ», уплата утильсбора без возмещения может привести к серьезным убыткам или полной остановке деятельности.

    Как прогнозируют эксперты, при текущем состоянии производства автоконцерны не смогут сохранить 90% сотрудников. Однако, по данным «Ъ», пока лишь несколько компаний не подписали дополнительное соглашение.

    В 2021 году поступления в бюджет по утильсбору, который выплачивают государству импортеры, производители и покупатели транспортных средств, составили 513,8 миллиарда рублей. Из них только 130,4 миллиарда рублей были собраны от импорта и представляют собой реальные доходы.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Ага. Т.е. высвобождение(ТМ), таки, планировалось.
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