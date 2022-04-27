Министр финансов: Дефицит госбюджета составит минимум 1,6 трлн руб.

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит государственного бюджета в 2022 году составит минимум 1,6 трлн рублей. По его словам, поправки в бюджет в текущем году не требуются, Минфин не будет их готовить. Также не планируется никаких заимствований ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Об этом 27 апреля сообщают РИА Новости и ТАСС.



Минфин, по словам чиновника, готовит новые бюджетные правила, в соответствии с которыми планирует сформировать проект бюджета на 2023–2025 годы. У министерства есть предложения по новым бюджетным правилам, они сейчас рассматриваются в правительстве.

