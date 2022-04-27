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    Министр финансов: Дефицит госбюджета составит минимум 1,6 трлн руб.

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    7 комментариев

    Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит государственного бюджета в 2022 году составит минимум 1,6 трлн рублей. По его словам, поправки в бюджет в текущем году не требуются, Минфин не будет их готовить. Также не планируется никаких заимствований ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Об этом 27 апреля сообщают РИА Новости и ТАСС.

    Минфин, по словам чиновника, готовит новые бюджетные правила, в соответствии с которыми планирует сформировать проект бюджета на 2023–2025 годы. У министерства есть предложения по новым бюджетным правилам, они сейчас рассматриваются в правительстве.

    Фонд национального благосостояния России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года, добавил Силуанов. Выпадающие доходы бюджета РФ от отсрочки социальных взносов, по его словам, в 2022 году составят около 1,6 трлн руб. и будут компенсированы из ФНБ.

    Кроме того, министр не исключил падения добычи нефти в России в этом году на 17%.

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    Комментарии (7)

    NierAutomata9s
    смешная сумма
    - только в 2020 году бюджет Москвы составил 3 трлн 6 млрд рублей
    Денеб
    Ну что, Антошка? Пойдём копать картошку?
    dragvs
    А как максимум?
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