Министр финансов: Дефицит госбюджета составит минимум 1,6 трлн руб.

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит государственного бюджета в 2022 году составит минимум 1,6 трлн рублей. По его словам, поправки в бюджет в текущем году не требуются, Минфин не будет их готовить. Также не планируется никаких заимствований ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Об этом 27 апреля сообщают РИА Новости и ТАСС.
Минфин, по словам чиновника, готовит новые бюджетные правила, в соответствии с которыми планирует сформировать проект бюджета на 2023–2025 годы. У министерства есть предложения по новым бюджетным правилам, они сейчас рассматриваются в правительстве.
Фонд национального благосостояния России будет пополняться в рублях начиная с 2023 года, добавил Силуанов. Выпадающие доходы бюджета РФ от отсрочки социальных взносов, по его словам, в 2022 году составят около 1,6 трлн руб. и будут компенсированы из ФНБ.
Кроме того, министр не исключил падения добычи нефти в России в этом году на 17%.