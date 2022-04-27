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    В Петербурге растут пробки. На Боровой этому способствует «перевертыш»

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    1 комментарий

    К пяти часам вечера дороги Петербурга оказались загружены на 6 баллов — это на 1 балл больше обычного. Особенно плотно в центре. Усугубляет ситуацию авария с «перевертышем».

    На пересечении Боровой и Прилукской улиц в районе трех часов дня 27 апреля перевернулся легковой автомобиль, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Машина лежит на крыше, на месте две машины скорой помощи, добавляют очевидцы. О пострадавших не сообщается.

    Центр Петербурга от пробок стал бордовым. По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект в направлении Дворцовой площади оказался загружен на 10 баллов вместо обычных шести. Также очень плотное движение на Садовой улице в обе стороны. Очевидцы сообщают о временных перекрытиях КАД.

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    Пробки в Петербурге часто растут во время обильных осадков, а в Петербурге сегодня снегопад, к вечеру он усилился. Кроме того, в городе проходит встреча членов Совета законодателей при Федеральном Собрании с участием ВИП-персон.

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    Комментарии (1)

    AndrewBarsik
    В пробках виноват не перевёртыш, а оборотень. Причём не только на Боровой, а во всём Центре.
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