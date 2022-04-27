«Удары будут молниеносными». Путин пригрозил тем, кто захочет вмешаться в ситуацию на Украине

«Самостоятельная большая страна им не нужна. Они полагают, что по факту своего существования Россия представляет опасность. Хотя они сами её представляют», — заявил президент, добавив, что помнит о «варварских планах» фашистов в отношении советского народа.

Как заявил президент, «западные недруги» планировали «экономическое удушение» России, но они провалились. До этого, по его словам, западные государства поощряли сепаратистов на Кавказе.

Позже, по его словам, на территории Украины стали создавать антироссийское государство, тогда как Россия считала Украину дружеской и братской. «Украину подтолкнули к прямому столкновению с Россией», — подчеркнул он.

«Если кто-то решит вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, то наши ответные удары будут молниеносными. У нас есть для этого средства, мы не будем ими хвастаться, мы будем их использовать», — заявил он. Он также сообщил, что Россия ответит на «грубые и топорные внешние нарушения» международных договоров и экономическую изоляцию. Дипломатов и чиновников он призвал не реагировать на требования международных организаций, борющихся в том числе за права человека.

«Эти инструменты отжили свой век, пусть борются с решением тех проблем, которые у них там назрели», — добавил он.