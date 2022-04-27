Космонавт Олег Артемьев поздравил коллектив НИИ имени Джанелидзе с космической орбиты

Космонавт Олег Артемьев поздравил коллектив НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге с 90-летием. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе института.

«Желаю всем сотрудникам института быть успешными, отзывчивыми и уважаемыми, и пусть ваш институт ещё долгие-долгие годы спасает жизни людей», — пожелал Артемьев с космической орбиты.



Обращение к врачам космонавт закончил фразой: «Лети-и-им», прозвучавшей как гагаринское «Поехали!».



На борту корабля «Союз МС-21» сегодня работает интернациональный экипаж в составе пяти российских, одного немецкого и четырёх американских космонавтов.

