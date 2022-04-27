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    Курсы евро и доллара изменились в разных направлениях

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    Российский Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 28 апреля.

    Доллар будет стоить 72,88 рубля (курс вырос на 0,17 рубля), евро — 75,92 рубля (упал на 0,74 рубля).

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