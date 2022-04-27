Смерть от кости. В сердце

В петербургской больнице скончалась 67-летняя женщина. В полицию полетела телефонограмма с диагнозом, в котором фигурировала рыбная кость. «Фонтанка» попыталась разобраться в медицинском казусе.



Фото: Slavko Midzor/Pixsell/PA Images/ТАСС Поделиться Поделиться





67-летней жительнице Фрунзенского района стало плохо днем 19 апреля. Она обратилась в поликлинику. Туда же ей вызвали скорую, которая увезла женщину в стационар. 22 апреля пенсионерка скончалась. Когда дежурный полиции получил традиционный для таких случаев документ — телефонограмму, то, полагаем, он даже подскочил со стула. Получалось, что причиной гибели пожилой женщины стала рыбная кость. А именно - непроникающее ранение сердца рыбной костью, перфорировавшей пищевод.

По предварительной информации, в карточке пациентки, у которой и так был букет болезней, указано также про тромбоэмболию.



«Чушь», «нонсенс», «никогда с таким не сталкивался» - опрошенные «Фонтанкой» медики, среди которых были и кардиохирурги казались единодушны, услышав вопрос о кости в сердце. Один из опрошенных со смехом сказал, что если такое и было, то «это один случай на миллиард».

Но нашелся в Петербурге один судмедэксперт, который, как доктор Хаус разгадал загадку. Правда, на условиях анонимности — корпоративная этика и все такое.

«Диагноз в телефонограмме, конечно, несколько безграмотный. Не бывает непроникающих ранений в сердце. А вот все остальное теоретически возможно.

Пищевод — полый орган — трубка между ртом и желудком. Проглотил человек кость, она как-то зацепилась в пищеводе, проткнула его и попала в плевральную полость. При перфорации пищевода при этом может возникнуть гнойное воспаление мягких тканей грудной клетки— медиастинит. Если это воспаление вовремя не диагностировать, то человек умирает в течение нескольких дней. Могут также возникнуть тромбы, тут вам, пожалуйста, и тромбоэмболия

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Знаете, я давно смотрел фильм про Север. Так вот там похожим образом устраивали охоту на медведей. В кусочек мяса скручивали кость, потом его замораживали и подбрасывали в ареал обитания. Животное его проглатывало и пока оно шло по пищеводу, мясо размораживалось, кость распрямлялась и смертельно травмировала внутренние органы», - разъяснил судмедэксперт.

В любом случае теперь случай с костью будет рассматривать специальная комиссия, но вот станут ли публичными её результаты, большой вопрос.

Татьяна Востроилова, "Фонтанка.ру"