Актрисы плачут у могилы, рядом полиция с протоколом. В Сосновке не стали разделять искусство и земляные работы

Появившаяся в парке Сосновка свежая могила встревожила местных жителей, но тут же и исчезла. Штраф за стремление к правдоподобности — остался.



О том, что в парке Сосновка, севернее военного мемориального кладбища и памятника лётчикам, роют новые могилы, читатели сообщили 25 апреля. Стоящие рядом фургоны вроде бы недвусмысленно намекали — снимают кино. Однако ни комитет по культуре, ни комблаг, ни район не смогли подтвердить, что они согласовывали кому-то такие съемки.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Государственная административно-техническая инспекция обязана согласовать земляные работы, если грунт снимают более чем на 40 см. Эта могила явно была глубже, но на всю Сосновку у ГАТИ значился только ордер для комблага на посадку деревьев и кустарников с 20 апреля.

Некоторое время бытовала даже версия, что идет перезахоронение найденных поисковиками бойцов Красной армии, благо военные годы смерти под нее подходили. Однако — нет. На следующее утро могилу закопали — или, как сказали бы чиновники, восстановили благоустройство.

Фото: Надежда Мазакина Фото: Надежда Мазакина Фото: Надежда Мазакина Поделиться Поделиться





Комитет по благоустройству в среду выразил свой максимально очищенный от детективной начинки взгляд на ситуацию: «На территории зеленых насаждений общего пользования городского значения «Парк Сосновка»… был выявлен факт производства земляных работ, связанных с повреждением зеленых насаждений в отсутствие специального разрешения. Сотрудниками 36-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга, вызванными на место совершения правонарушения, в отношении лица, производившего работы, был составлен протокол об административном правонарушении за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя. В части повреждения зеленых насаждений Комитетом проводится проверка». Если что, штраф по этой статье — от 3 до 5 тысяч для физлиц и от 30 до 50 тысяч — для организации.

По данным «Фонтанки», «самовольным съемщиком плодородного слоя» оказалось московское ООО «Доброфильм» Дениса Лузанова, занимающееся производством кинофильмов. В данном случае заказчиком является продюсерский центр «Горад», который снимает для канала «Россия» сериал «Катюша». «1944 г. Великая Отечественная война. Во время наступления наши бойцы находят на линии фронта раненого бойца. Он одет в форму без знаков отличия, а из-за тяжелой контузии ничего не помнит, — описывается на сайте «Горада» завязка картины Ильи Казанкова. — Проверка в Особом отделе показывает, что это разведчик майор Егор Петров (Павел Харланчук-Южаков), который неделю назад в составе разведгруппы ушел на задание и вернулся один. Петрова назначают командиром инженерно-санитарной роты, в простонародье называют «собачьей», в которой служат собаки и их инструкторы. Командир девичьего взвода — капитан Екатерина Голикова (Карина Разумовская) воспринимает появление Егора в штыки. И на это есть основания — майор забирает на опасное задание ее любимую овчарку Вилму. Но не только в Вилме дело…»