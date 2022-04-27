«Добрый кофе» собрал почти три миллиона рублей для тяжелобольных детей

Акция «Добрый кофе» уже третий год рассказывает о подопечных Детского хосписа и вовлекает в благотворительность через привычные ритуалы: покупая чашку чая или кофе в рамках акции, человек помогает тем, кто столкнулся с тяжёлым заболеванием.

Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» (ранее — БФ «Детский хоспис») подвел итоги пятой акции «Добрый кофе», которая прошла во многих городах России. В рамках поддержки детей с неизлечимыми заболеваниями удалось собрать почти три миллиона рублей.

В этот раз к «Доброму кофе» присоединились более 700 заведений в 31 регионе страны. Из них 500 кофеен, кондитерских и различных кафе — в Петербурге. Участники акции часть собранных средств направили Детскому хоспису. Всего было собрано 2 939 771,68 рубля.



«Все полученные пожертвования направлены на осуществление качественной работы стационаров хосписа и другую необходимую помощь семьям», — рассказали в Фонде.



Благотворительную акцию традиционно поддержали медийные лица, рассказав в социальных сетях про «Добрый кофе»: Марина Кравец, Екатерина Варнава, Кристина Орбакайте, Lizer и др. В рамках проекта Елена Летучая посетила Московский областной хоспис для детей, а вместе с экс-солисткой группы «Little Big» Олимпией и моделью Сэмми Джабраиль были проведены прямые эфиры о благотворительности и отношении общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.



«"Добрый кофе" — это не только про финансовую поддержку. Данная акция, в первую очередь, позволяет вовлечь общество в благотворительность и разрушить стереотипы о людях с неизлечимым диагнозом. Проект помогает осветить трудности детей с тяжелым заболеванием, значимость паллиативной медицинской помощи и простой человеческой поддержки. Ведь в период борьбы с болезнью чувствовать тепло окружающих людей особенно важно», — говорят сотрудники Детского хосписа.

