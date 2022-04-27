Трафику — дорогу: билайн ускорил интернет 4G в Ленобласти

Пропускную способность своей сети в Ленинградской области увеличил билайн. А всё благодаря масштабному рефармингу — расширению полосы частот в 4G. Полученный эффект сравним с увеличением количества полос на шоссе. Видеоролики, музыка, фото и другие файлы теперь движутся по сети свободней и загружаются быстрее.

Как рассказали в пресс-службе компании, объем мобильного трафика растет с каждым годом. Еще в конце 2017 года один клиент билайна в России ежемесячно загружал в среднем 2,8 гигабайта контента. За четыре года использование мобильного интернета возросло более чем в 5 раз. В конце 2021-го один абонент оператора использовал 14,7 гигабайта в месяц.

Чтобы без задержек доставить выросший трафик, билайн расширил пропускную способность на всей сети в Ленобласти. Компания добавила в канал 4G полосы из диапазона 2100 МГц. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 25%. Местами пиковая скорость 4G превысила 200 Мбит/сек.

Помимо рефарминга в 47 регионе реализованы и другие масштабные проекты по улучшению сети. В прошлом году новая инфраструктура 4G появилась в 11 районах области, что позволило оператору заметно увеличить покрытие и улучшить качество услуг. Работы проведены в 70 населенных пунктах, среди которых как популярные у туристов точки рядом с Петербургом, так и удаленные от Северной столицы места. В 20 населенных пунктах Ленинградской области 4G от билайна появился впервые.



«Чтобы обеспечить клиентам возможность общаться с близкими людьми и пользоваться нужными мобильными сервисами, билайн активно улучшает сеть, — рассказал Евгений Брянцев, директор петербургского отделения ПАО «ВымпелКом». — Причём не только в Петербурге, но и по всей России. В 2021 году билайн увеличил пропускную способность сети в 48 регионах, а также построил больше базовых станций, чем в любой другой год в своей истории. Новая инфраструктура и перераспределение частот в 4G позволяют клиентам загружать нужные им данные, отправлять друзьям фото и видео, общаться и оставаться на связи».

