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    COVID-19

    На лечении в ковид-стационарах Петербурга находятся почти 1,4 тыс. пациентов

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    На лечении в стационарах Петербурга находятся 1 393 пациента с COVID-19 и пневмониями. За сутки в ковидные больницы поступили 142 горожанина, выписаны были 112 человек. При этом в реанимации — 199 человек, к ИВЛ подключены 43.

    Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 27 апреля, с коронавирусом или подозрением на него амбулаторно лечатся 6 612 местных жителей, при этом на карантине находятся 236 человек.

    Под COVID-19 в Петербурге развернуто 1 509 коек в шести городских и одном федеральном стационаре.

    «Фонтанка» писала, что в городе выявили 510 заболевших коронавирусом за сутки (против 467 накануне), в больницы доставили 159 человек. Выздоровели 626, скончались 14 человек. Город уступил Москве лидерство по суточному приросту заболевших, хотя последние несколько дней занимал первое место. Так, за прошедшие сутки в Москве выявили 760 случаев COVID-19.

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