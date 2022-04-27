На лечении в ковид-стационарах Петербурга находятся почти 1,4 тыс. пациентов

На лечении в стационарах Петербурга находятся
Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 27 апреля, с коронавирусом или подозрением на него амбулаторно лечатся
Под COVID-19 в Петербурге развернуто
«Фонтанка» писала, что в городе выявили 510 заболевших коронавирусом за сутки (против 467 накануне), в больницы доставили 159 человек. Выздоровели 626, скончались 14 человек. Город уступил Москве лидерство по суточному приросту заболевших, хотя последние несколько дней занимал первое место. Так, за прошедшие сутки в Москве выявили 760 случаев COVID-19.