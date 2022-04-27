Каршеринг поймал грузовик и отбойник на КАД. Очевидцы говорят о шине на дороге

Серьезная авария с каршерингом собрала пробку на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 27 апреля. Камера видеорегистратора сняла его резкий занос и удар о грузовик.
На КАД, после съезда на Московское шоссе в сторону Софийской улицы каршеринговый автомобиль врезался в отбойник, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла около 12 часов дня на 65-м километре внешнего кольца КАД. Столкнулись легковая машина и грузовик. На записи с видеорегистратора видно, что ехавший в крайнем левом ряду каршеринг резко занесло, и он врезался в бок фуре через ряд от него. После этого легковую развернуло, и она покатилась в отбойник.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
По словам участников группы «ДТП и ЧП», на проезжей части было препятствие, вероятно, грузовая шина. «Я был в белом «Дастере» в левой полосе. Я сам еле увернулся, там на половину левой полосы валялась какая-то черная штука по размерам примерно с секцию поребрика», — пишет Олег. «Шина грузовая лежала. Тоже чуть не поймал», — подтверждает Денис.
В результате аварии пострадал один человек, добавляют в дорожном управлении. Грузовик занимает переходно-скоростную полосу, а легковой автомобиль — четвертую. Из-за аварии образовалась 3-километровая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор собрался и на внутреннем кольце.