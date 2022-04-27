Каршеринг поймал грузовик и отбойник на КАД. Очевидцы говорят о шине на дороге

Серьезная авария с каршерингом собрала пробку на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 27 апреля. Камера видеорегистратора сняла его резкий занос и удар о грузовик.

На КАД, после съезда на Московское шоссе в сторону Софийской улицы каршеринговый автомобиль врезался в отбойник, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что авария произошла около 12 часов дня на 65-м километре внешнего кольца КАД. Столкнулись легковая машина и грузовик. На записи с видеорегистратора видно, что ехавший в крайнем левом ряду каршеринг резко занесло, и он врезался в бок фуре через ряд от него. После этого легковую развернуло, и она покатилась в отбойник.