Полиция пресекла крупную поставку табака с куриным пометом, приплывшую из Петербурга в Калининград

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области пресекли торговлю насваем на территории региона. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



По данным оперативников, гражданин одной из стран Средней Азии заказал крупную партию некурительной табачной смеси в Москве. Оттуда груз был направлен в Петербург, чтобы на пароме добраться до Калининграда. Заказчик планировал сбывать насвай на продуктовых рынках.



«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. На складе транспортной компании и в автомобиле, предназначенном для перевозки товара, обнаружено 192 коробки с веществом растительного происхождения. В ходе исследований подтвердилось, что данное вещество является некурительным табачным изделием насваем общей массой более 2,8 тонны. Кроме того, выяснилось, что некоторое количество товара фигурант уже успел забрать у перевозчика и продать», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

