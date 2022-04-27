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    Полиция пресекла крупную поставку табака с куриным пометом, приплывшую из Петербурга в Калининград

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    3 комментария

    Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области пресекли торговлю насваем на территории региона. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным оперативников, гражданин одной из стран Средней Азии заказал крупную партию некурительной табачной смеси в Москве. Оттуда груз был направлен в Петербург, чтобы на пароме добраться до Калининграда. Заказчик планировал сбывать насвай на продуктовых рынках.

    «В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. На складе транспортной компании и в автомобиле, предназначенном для перевозки товара, обнаружено 192 коробки с веществом растительного происхождения. В ходе исследований подтвердилось, что данное вещество является некурительным табачным изделием насваем общей массой более 2,8 тонны. Кроме того, выяснилось, что некоторое количество товара фигурант уже успел забрать у перевозчика и продать», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    В отношении мужчины сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.53 КоАП РФ (нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией).

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    Комментарии (3)

    фру
    говорят вставляет не по-децки.
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