Председатель ТСЖ отстаивал честь русского офицера, но не получил денег за обидный пост про уборку двора в Петербурге

Петербургский председатель ТСЖ пытался отсудить 50 тысяч рублей у горожанина, который раскритиковал его за заваленный снегом двор. Денег никто не получил — не помогли даже доводы о чести русского офицера.

«Каким местом думает пока еще председатель ТСЖ-4 Масленников и думает ли вообще? На выборах правления дома этому гражданину не стоит больше выдвигать свою кандидатуру в правление!» — возмущался местный житель.

Как сообщает 27 апреля объединенная пресс-служба городских судов, в феврале прошлого года петербуржец Александр Молчанов опубликовал в группе своего жилого комплекса «ВКонтакте» пост с критикой зимней уборки. В тексте говорилось, что во дворе дома 4к1 по улице Коллонтай не убирают снег — значит, председатель ТСЖ Владимир Масленников не исполняет свои «элементарные обязанности».

Масленников заявил, что комментарий порочит его честь и достоинство и принижает умственные способности. Все обязанности, по словам председателя, он выполняет вовремя и при нем ТСЖ ни разу не привлекали к ответственности за плохое управление домом. Масленников также подчеркивал, что он — офицер запаса. «Честь — это главное внутреннее достоинство русского офицера, его доблесть, благородство души и чистая совесть. Беспочвенное обвинение, порочащее честь истца, подрывающее его авторитет в глазах окружающих, терпимым быть не может», — пояснял он.



Молчанов не отрицал, что написал пост. Объяснял: во дворе не убирали снег, из-за чего его дочь травмировала ногу, а люди не могли нормально передвигаться. Поэтому мужчина сделал вывод, что председатель ТСЖ не выполняет свои обязанности.



Суд счел, что текст Молчанова был оценочным, а тот факт, что ТСЖ не привлекали к ответственности, не доказывает, что пост был порочащим. Компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей председателю не выплатили.

