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    В течение недели на территории Петербурга будет введен особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничат

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    1 комментарий

    Глава МЧС Петербурга Алексей Аникин сообщил, что достигнута договоренность с властями города о введении в течение ближайшей недели особого противопожарного режима.

    Это будет сделано для того, чтобы обезопасить горожан от ландшафтных пожаров, рассказал Аникин на пресс-конференции 27 апреля в «Интерфаксе». Они опасны тем, что целые кварталы могут оказаться в зонах задымления.

    В рамках вводимого режима будет ограничено посещение лесов на период его действия, введен запрет на разжигание костров и открытого огня в лесополосах.

    Для контроля в лесопарковых зонах будут проходить рейды.

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    Комментарии (1)

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    В лесах будут рейды проводить - щас! Поедут всем составом дачников штрафовать!
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