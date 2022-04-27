В течение недели на территории Петербурга будет введен особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничат

Глава МЧС Петербурга Алексей Аникин сообщил, что достигнута договоренность с властями города о введении в течение ближайшей недели особого противопожарного режима.



Это будет сделано для того, чтобы обезопасить горожан от ландшафтных пожаров, рассказал Аникин на пресс-конференции 27 апреля в «Интерфаксе». Они опасны тем, что целые кварталы могут оказаться в зонах задымления.



В рамках вводимого режима будет ограничено посещение лесов на период его действия, введен запрет на разжигание костров и открытого огня в лесополосах.

