Сбережения физлиц в российских банках вырастут к концу 2022 года на 10–15%

К концу 2022 года объем средств на счетах и вкладах физлиц в России может вырасти на 10–15 % . Как заявил в интервью «Ведомостям» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, это связано с ростом ставок по депозитам и переходом людей на сберегательную модель поведения. «Отток ликвидности в кризисы — очень кратковременный период. То же было и в 2015 г., когда у граждан был первый шок. Первая реакция — срочно побежать снять в банке все деньги и пойти купить на них какие-то товары, — напомнил Анатолий Печатников. — Но Банк России реагирует на это подъемом ключевой ставки, начинают расти ставки по депозитам и кредитам, повышаться цены, рубль падает. Люди перестают покупать и начинают сберегать. Так, в 2015 году пассивы физлиц на рынке за год увеличились на 25 % и показали максимальный прирост за всю историю наблюдений с 2013 по 2021 гг.».



По итогам 2022 года в банковском секторе также будет фиксироваться значительный приток средств населения на сберегательные продукты, полагает топ-менеджер. «Я думаю, в этом году средства граждан на счетах и вкладах увеличатся на 10–15 % . Люди уйдут в сберегательную модель. Во-первых, высокая инфляция, цены выросли, граждане уже избегают импульсивных покупок. Во-вторых, резко сократилось досрочное погашение кредитов: сейчас невыгодно гасить ипотеку, которую брали под 9 % в прошлом году, лучше всё-таки свободные деньги положить на депозит. Многие так и поступают», — отмечает он.

По мнению топ-менеджера, сейчас наиболее разумно хранить средства на классических рублевых вкладах и накопительных счетах, которые позволяют клиентам покрыть инфляционные потери. «Год еще не закончился, но мне кажется, что пик инфляции мы уже прошли. Может быть, мы и не увидим за оставшиеся восемь месяцев года большого прироста цен. Поэтому лучший инструмент сбережений сегодня — рублевый депозит с доходностью 14–15 % . Давно в России не было таких высоких рублевых ставок», — резюмирует Анатолий Печатников.

