Сбережения физлиц в российских банках вырастут к концу 2022 года на 10–15%

К концу 2022 года объем средств на счетах и вкладах физлиц в России может вырасти на
«Отток ликвидности в кризисы — очень кратковременный период. То же было и в 2015 г., когда у граждан был первый шок. Первая реакция — срочно побежать снять в банке все деньги и пойти купить на них какие-то товары, — напомнил Анатолий Печатников. — Но Банк России реагирует на это подъемом ключевой ставки, начинают расти ставки по депозитам и кредитам, повышаться цены, рубль падает. Люди перестают покупать и начинают сберегать. Так, в 2015 году пассивы физлиц на рынке за год увеличились на
По итогам 2022 года в банковском секторе также будет фиксироваться значительный приток средств населения на сберегательные продукты, полагает топ-менеджер. «Я думаю, в этом году средства граждан на счетах и вкладах увеличатся на
По мнению топ-менеджера, сейчас наиболее разумно хранить средства на классических рублевых вкладах и накопительных счетах, которые позволяют клиентам покрыть инфляционные потери. «Год еще не закончился, но мне кажется, что пик инфляции мы уже прошли. Может быть, мы и не увидим за оставшиеся восемь месяцев года большого прироста цен. Поэтому лучший инструмент сбережений сегодня — рублевый депозит с доходностью
По его словам, основной отток средств с банковских счетов пришелся на 25 февраля — 8 марта, но сразу после повышения ключевой ставки ЦБ и резкого роста ставок по депозитам ситуация стабилизировалась. Например, в ВТБ доходность по рублевым вкладам достигала
«Это сразу же дало эффект. Если в феврале наш портфель рублевых сбережений снизился более чем на 100 млрд рублей — до 3,5 трлн, то за март он не только «отыграл» это отставание, но и вырос до 3,7 трлн, — рассказал Анатолий Печатников. — В марте клиенты ВТБ открыли рекордное число сберегательных продуктов — 2,7 млн вкладов и накопительных счетов в рублях. Сейчас рост продолжается — рублевый портфель банка составляет уже почти 4 трлн рублей, с начала года он увеличился более чем на 300 млрд. При этом в апреле темп его прироста в пять раз выше, чем в прошлом году».
Общий портфель классических сбережений ВТБ во всех валютах сейчас приблизился к 4,75 трлн рублей. В том числе портфель в долларах стабилизировался на уровне 8 млрд, в евро — 2 млрд, в остальных валютах, большая часть из которых приходится на китайский юань, — 32 млрд рублей. По словам Анатолия Печатникова, валютный портфель сократился, при этом около 12 тысяч клиентов перешли на рублевые депозиты под более высокие проценты.