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    Штрафной антирекорд: Любитель быстрой езды из Воронежа накопил 580 неоплаченных штрафов ГИБДД

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    3 комментария

    Инспекторы ДПС задержали в Воронеже водителя, установившего антирекорд по количеству нарушений ПДД. Мужчина накопил почти шесть сотен штрафов ГИБДД, в основном за превышение скорости.

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    У торгового центра на улице Димитрова в Воронеже сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Honda Airwave под управлением 31-летнего местного жителя, сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области в своем Telegram-канале. При проверке по базам выяснилось, что у мужчины имеется задолженность за 580 нарушений ПДД на общую сумму около 436 тысяч рублей. Основная часть этих штрафов — с камер, за превышение скорости.

    На место вызвали судебных приставов, которые арестовали «Хонду», после чего автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

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    Комментарии (3)

    James Cook
    За это лишать водительских прав пора
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