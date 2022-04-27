Штрафной антирекорд: Любитель быстрой езды из Воронежа накопил 580 неоплаченных штрафов ГИБДД

Инспекторы ДПС задержали в Воронеже водителя, установившего антирекорд по количеству нарушений ПДД. Мужчина накопил почти шесть сотен штрафов ГИБДД, в основном за превышение скорости.
У торгового центра на улице Димитрова в Воронеже сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Honda Airwave под управлением 31-летнего местного жителя, сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области в своем Telegram-канале. При проверке по базам выяснилось, что у мужчины имеется задолженность за 580 нарушений ПДД на общую сумму около 436 тысяч рублей. Основная часть этих штрафов — с камер, за превышение скорости.
На место вызвали судебных приставов, которые арестовали «Хонду», после чего автомобиль эвакуировали на спецстоянку.