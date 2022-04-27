Больше 300 человек спасли сотрудники МЧС с начала года при пожарах в Петербурге

Количество пожаров и погибших при них снизилось в 2022 году. Об этом 27 апреля сообщил глава петербургского ГУ МЧС Алексей Аникин на пресс-конференции в «Интерфаксе».



По его данным, на 26 апреля зафиксировано 2 655 возгораний, что на 17 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах погибли 44 человека (в прошлом году за тот же период было 48).

