    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как 0

    3 м/с, сев

    766мм

    61%

    Подробнее
    usd72.71eur76.67
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Больше 300 человек спасли сотрудники МЧС с начала года при пожарах в Петербурге

    705
    обсудить

    Количество пожаров и погибших при них снизилось в 2022 году. Об этом 27 апреля сообщил глава петербургского ГУ МЧС Алексей Аникин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

    По его данным, на 26 апреля зафиксировано 2 655 возгораний, что на 17 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах погибли 44 человека (в прошлом году за тот же период было 48).

    Снизилось и количество травмированных — на 3 % (82 человека), более 300 человек спасено при возгораниях только в этом году.

    По теме (4)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний