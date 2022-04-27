В московских школах появятся службы примирения, чтобы дети и учителя не ругались

В школах Москвы введут службы примирения, которые помогут «выстроить конструктивный диалог в сложных ситуациях между учениками, педагогами и родителями». Об этом 27 апреля заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, развитии позитивного общения, противодействии буллингу и способствует мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции», — сказала Ракова. По ее словам, службы появятся в 400 учебных заведениях в каждом округе столицы.
Обратиться в службу смогут как ученики, так и учителя. Например, там будут помогать в случае, когда между детьми и педагогом не получается найти общий язык или если новичку не удается адаптироваться в коллективе. При возникновении конфликтов медиатор (нейтральный посредник) и школьники-волонтеры приглашают участников спора за стол переговоров, чтобы найти выход из ситуации. Если ничего не получится, к делу подключат Городской психолого-педагогический центр.