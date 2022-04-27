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    В московских школах появятся службы примирения, чтобы дети и учителя не ругались

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    3 комментария

    В школах Москвы введут службы примирения, которые помогут «выстроить конструктивный диалог в сложных ситуациях между учениками, педагогами и родителями». Об этом 27 апреля заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

    «Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, развитии позитивного общения, противодействии буллингу и способствует мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции», — сказала Ракова. По ее словам, службы появятся в 400 учебных заведениях в каждом округе столицы.

    Обратиться в службу смогут как ученики, так и учителя. Например, там будут помогать в случае, когда между детьми и педагогом не получается найти общий язык или если новичку не удается адаптироваться в коллективе. При возникновении конфликтов медиатор (нейтральный посредник) и школьники-волонтеры приглашают участников спора за стол переговоров, чтобы найти выход из ситуации. Если ничего не получится, к делу подключат Городской психолого-педагогический центр.

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    Комментарии (3)

    07A
    Авторитетом в школе теперь будет медиатор. Педагогов можно посылать открыто. А если немного занести медиатору и пошатнуть его нейтралитет, то можно до диплома и в школу не ходить?
    NoName1234
    Шта???
    У кого то из чиновников созрела новая идея по заработку??
    angel of death
    курам на смех... это так не работает...
    только дуэль может решить все вопросы =)))))
    никто же не запрещает использовать присоски =))))
    или детские автоматы по типу Нёрф, где поролоновые снаряды.... =)))))

    что-то подобное, как в фильме Формула Любви:
    - "Маргадон, один пистолет всё же должен был быть заряжен
    - Маргадон, а вы оказывается бесчестный человек
    - Был бы я честным человеком, сколько бы народу в Европе полегло, ужас" =))))))))
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