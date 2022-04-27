Полиция Петербурга рассказала о задержании борсеточников

Уроженцы Грузии и Южной Осетии подозреваются в совершении краж из автомобилей на территории Петербурга. Об этом 27 апреля сообщает региональное ГУ МВД.



Уголовный розыск задержал троих мужчин в возрасте от 43 до 54 лет, которых в полиции считают борсеточниками. На данный момент установлена их причастность к трем преступлениям, совершенным в марте этого года. Все были совершены на парковке у магазинов. На Большевиков из «Ниссана» вытащили строительный инструмент на 100 тысяч рублей, затем в том же месте из «Фольксвагена» унесли личные вещи на 148 тысяч. В конце марта на парковке магазина на улице Бабушкина из «Киа» похитили ноутбук за 86 тысяч.

