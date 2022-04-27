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    Полиция Петербурга рассказала о задержании борсеточников

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    5 комментариев

    Уроженцы Грузии и Южной Осетии подозреваются в совершении краж из автомобилей на территории Петербурга. Об этом 27 апреля сообщает региональное ГУ МВД.

    Уголовный розыск задержал троих мужчин в возрасте от 43 до 54 лет, которых в полиции считают борсеточниками. На данный момент установлена их причастность к трем преступлениям, совершенным в марте этого года. Все были совершены на парковке у магазинов. На Большевиков из «Ниссана» вытащили строительный инструмент на 100 тысяч рублей, затем в том же месте из «Фольксвагена» унесли личные вещи на 148 тысяч. В конце марта на парковке магазина на улице Бабушкина из «Киа» похитили ноутбук за 86 тысяч.

    Полиция установила, что злоумышленники подъезжали к месту преступления и с помощью электронного устройства вскрывали автомобиль.

    «По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В результате проведения обысков по местам жительства фигурантов обнаружено: фотоаппарат, планшетный компьютер, 11 мобильных телефонов, строительный инструмент, электронный прибор для получения доступа к характеристикам автомобиля, бинокль и другие предметы, представляющие интерес для следствия», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Всем троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии (5)

    266736105
    Какой стыд. Борсетка
    185322022
    "фАнтанка" учи грамматику! "БОрсеточники" это вы.
    266186220
    Вот те на...всегда считал, что грузины и осетины враги друг другу......
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