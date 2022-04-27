Рукоблуд год преследовал петербургскую школьницу. После последней встречи ей пришлось обратиться к врачам

Полиция Центрального района ищет мужчину, который напал на школьницу на станции метро «Невский проспект». Он преследовал её год.



17-летняя жительница обратилась в поликлинику на юге Петербурга накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля. По предварительной информации, у подростка зафиксировали травмы головы и плеч и после оказания помощи отпустили домой. Врачам девушка рассказала, что на нее напали в метро. Об этом медики сообщили в полицию.



Устанавливая обстоятельства травмирования школьницы, полицейские пообщались с её отцом. Он рассказал, что якобы с апреля 2021 года за его дочерью следил некий мужчина, который периодически демонстрировал ей обнаженную натуру и пытался распустить руки. А 26 апреля во время очередной «встречи» на станции метро «Невский проспект» девушка попыталась снять его на мобильный телефон. Это привело мужчину в ярость, и он схватил её за руки, а потом ударил по голове.

