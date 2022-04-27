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    Рукоблуд год преследовал петербургскую школьницу. После последней встречи ей пришлось обратиться к врачам

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    9 комментариев

    Полиция Центрального района ищет мужчину, который напал на школьницу на станции метро «Невский проспект». Он преследовал её год.

    17-летняя жительница обратилась в поликлинику на юге Петербурга накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 апреля. По предварительной информации, у подростка зафиксировали травмы головы и плеч и после оказания помощи отпустили домой. Врачам девушка рассказала, что на нее напали в метро. Об этом медики сообщили в полицию.

    Устанавливая обстоятельства травмирования школьницы, полицейские пообщались с её отцом. Он рассказал, что якобы с апреля 2021 года за его дочерью следил некий мужчина, который периодически демонстрировал ей обнаженную натуру и пытался распустить руки. А 26 апреля во время очередной «встречи» на станции метро «Невский проспект» девушка попыталась снять его на мобильный телефон. Это привело мужчину в ярость, и он схватил её за руки, а потом ударил по голове.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (9)

    PapaKarlo
    Во время ковида столько психов появилось, и не знаешь, что предпринять, когда выходишь из квартиры. Властям нужно что-то предпринимать.
    angel of death
    всех отправить на Полиграф...
    а в метро есть вообще-то камеры, на которые тратят кучу денег...
    AGP
    На "Невском проспекте" всегда же полно народа, да и камер натыкано.
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