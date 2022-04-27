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    Похолодание выходит на максимум. Петербургу обещают заморозки и мокрый снег в конце апреля

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    6 комментариев

    Петербуржцы уже приготовились к лету, а погода решила напомнить ноябрь и заморозить сбросивших зимние куртки горожан.

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    По данным Северо-Западного УГМС, уже днем 27 апреля Северную столицу ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура составит +4…+6 градусов, ветер северный, северо-западный умеренный, атмосферное давление будет повышаться.

    По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, влияние на погоду в Петербурге продолжает оказывать тыловая часть ушедшего циклона, из-за которой поступает холодный воздух. Он отметил, что в среду температура окажется на 4–5 градусов ниже положенных по климату значений. А в ночь на четверг местами ожидаются заморозки.

    УГМС прогнозирует, что в ночь на 28 апреля температура понизится до -1…-3 градусов. Днем также будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, воздух прогреется максимум до +5…+7. «Яндекс» считает, что такой «ноябрь» сохранится до конца недели.

    Фото: Татьяна Горд / «Коммерсантъ»

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    Комментарии (6)

    James Cook
    На 1 мая в Питере очень часто мокрый снег
    angel of death
    нет времени объяснять, я за ёлкой =))))
    Peterburzhec
    Почему ранее они писали, что можно менять резину на летнюю? А сейчас начинаются заморозки и снег. Как теперь ездить? Кто за это ответит?
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