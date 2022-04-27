Похолодание выходит на максимум. Петербургу обещают заморозки и мокрый снег в конце апреля

Петербуржцы уже приготовились к лету, а погода решила напомнить ноябрь и заморозить сбросивших зимние куртки горожан.
По данным Северо-Западного УГМС, уже днем 27 апреля Северную столицу ждут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура составит +4…+6 градусов, ветер северный, северо-западный умеренный, атмосферное давление будет повышаться.
По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, влияние на погоду в Петербурге продолжает оказывать тыловая часть ушедшего циклона, из-за которой поступает холодный воздух. Он отметил, что в среду температура окажется на 4–5 градусов ниже положенных по климату значений. А в ночь на четверг местами ожидаются заморозки.
УГМС прогнозирует, что в ночь на 28 апреля температура понизится до -1…-3 градусов. Днем также будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, воздух прогреется максимум до +5…+7. «Яндекс» считает, что такой «ноябрь» сохранится до конца недели.