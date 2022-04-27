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    Экономика и санкции

    «Ведомости»: Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 году

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    30 комментариев

    Падение ВВП России из-за введенных санкций в 2022 году может составить 8,8 %, инфляция же превысит 20 %. Соответствующий базовый вариант прогноза социально-экономического развития был представлен Минэкономразвития на президиуме правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики.

    Согласно документу, с которым ознакомились «Ведомости», выход в положительную динамику по ВВП (1,3 %) министерство ожидает уже в следующем году. А в 2024–2025 годах рост экономики, согласно прогнозу, должен составить 4,6 % и 2,8 % соответственно.

    При этом в консервативном сценарии предполагается снижение ВВП России на 12,4 % в 2022-м и на 1,1 % в 2023 году.

    Инфляция в базовом варианте по итогам 2022 года ожидается на уровне выше 20 %, в следующем Минэк ждет ее снижения до 6,2 %. Таргет в 4 % планируется достичь уже в 2024 году.

    Курс доллара, согласно подсчетам министерства, будет стабильным и установится в среднем на уровне 81,4 рубля в 2022 году, 83 рублей в 2023 году, 85,2 рубля в 2024 году и 86,9 рубля в 2025 году.

    Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне 82,6 доллара за баррель в 2022 году и 75,2 доллара за баррель в 2023-м. Дальше ожидается снижение ее стоимости до 67,7 доллара за баррель в 2024-м и до 61,2 доллара за баррель в 2025 году.

    Источники газеты рассказали, что Минфин предложил скорректировать ряд параметров прогноза, назвав «излишне оптимистичными» ожидаемые Минэкономразвития цены на нефть Urals и курс рубля. Председатель правкомиссии, премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать документ и представить финальную версию прогноза в правительство в течение двух недель, утверждает собеседник «Ведомостей».

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    Комментарии (30)

    James Cook
    Это ещё оптимистичный прогноз.
    angel of death
    ой, а что случилось? =)))))))
    Dazdraperma
    Это точно "министерство развития"? Их задача - развитие спланировать и обеспечить, или просто регулярно констатировать, что в условиях зависимости от внешнего рынка, страна не способна успешно развиваться?
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