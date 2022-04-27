«Ведомости»: Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП России на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 году

Падение ВВП России из-за введенных санкций в 2022 году может составить
Согласно документу, с которым ознакомились «Ведомости», выход в положительную динамику по ВВП (
При этом в консервативном сценарии предполагается снижение ВВП России на
Инфляция в базовом варианте по итогам 2022 года ожидается на уровне выше
Курс доллара, согласно подсчетам министерства, будет стабильным и установится в среднем на уровне 81,4 рубля в 2022 году, 83 рублей в 2023 году, 85,2 рубля в 2024 году и 86,9 рубля в 2025 году.
Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне 82,6 доллара за баррель в 2022 году и 75,2 доллара за баррель в 2023-м. Дальше ожидается снижение ее стоимости до 67,7 доллара за баррель в 2024-м и до 61,2 доллара за баррель в 2025 году.
Источники газеты рассказали, что Минфин предложил скорректировать ряд параметров прогноза, назвав «излишне оптимистичными» ожидаемые Минэкономразвития цены на нефть Urals и курс рубля. Председатель правкомиссии, премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать документ и представить финальную версию прогноза в правительство в течение двух недель, утверждает собеседник «Ведомостей».