На Тельмана таксист оборонялся от пешеходов газовым пистолетом и попал на видео

Двое мужчин приходят в себя в отделе полиции Невского района Петербурга после погони за машиной такси. Уличная камера запечатлела кульминацию конфликта, после которого правоохранителей ждали со слезами на глазах.
ДТП ЧП Россия [Z] / vk.com
Видео, снятое на улице Тельмана, 50/2, опубликовано в соцсетях 26 апреля. Судя по кадрам, около девяти часов вечера во дворе у пятиэтажки было неспокойно. Уехать пытался автомобиль в цветографии каршеринга, отпускать его не хотели двое. Сбросить преследователей с хвоста водителю помог пистолет.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, на Тельмана у пешехода случился конфликт с таксистом, результатом стал выстрел. Выручать первого бросился товарищ. Водитель, стрелявший из газового пистолета скрылся. Его преследователи целы, но подобрать слова, чтобы объяснить причину разногласий, пока не могут — оба пьяны, у одного слезятся глаза.