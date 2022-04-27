    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, с-з

    760мм

    77%

    Подробнее
    usd72.71eur76.67
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    На Тельмана таксист оборонялся от пешеходов газовым пистолетом и попал на видео

    663
    3 комментария

    Двое мужчин приходят в себя в отделе полиции Невского района Петербурга после погони за машиной такси. Уличная камера запечатлела кульминацию конфликта, после которого правоохранителей ждали со слезами на глазах.

    ДТП ЧП Россия [Z] / vk.com

    Видео, снятое на улице Тельмана, 50/2, опубликовано в соцсетях 26 апреля. Судя по кадрам, около девяти часов вечера во дворе у пятиэтажки было неспокойно. Уехать пытался автомобиль в цветографии каршеринга, отпускать его не хотели двое. Сбросить преследователей с хвоста водителю помог пистолет.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, на Тельмана у пешехода случился конфликт с таксистом, результатом стал выстрел. Выручать первого бросился товарищ. Водитель, стрелявший из газового пистолета скрылся. Его преследователи целы, но подобрать слова, чтобы объяснить причину разногласий, пока не могут — оба пьяны, у одного слезятся глаза.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Алекс64
    А что уже на каршеринге таксуют?
    Хотя хорошая идея: платишь только за аренду...
    Annonym91
    Дорогие Модераторы фонтанки да вы забанили мой первый Акк ок .
    Я Русский Гражданин и живу в России и терпеть вашу цензуру мойх честных комментариев не намерен , если надо то я капну на такое ваше Отношение в РКН или куда нить еще .
    А по Сути статьй то думаю что тут подоплека либо нарушение водителем ПДД Либо его поведение в купе с Национальной принадлежностью ( при условий если это был возможно мигрант ) ....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний