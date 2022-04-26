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    «Похоже, мир окончательно слетел с катушек». Из Ботсада украли редкую колючку и возможность размножения

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    8 комментариев

    Кража десятилетия произошла в Ботаническом саду Петербурга. Пока посетителям дарили красоту и положительные впечатления, кто-то умыкнул редкий кактус, а с ним — возможность опыления.

    Печальным итогом выставки суккулентов сад поделился 26 апреля. В воскресенье, в последний день мероприятия, хватились Astrophytum capricorne. Растений с густым белым крапом на эпидермисе в хозяйстве было всего два. Похожие, но из разных источников. Предполагалось, что при одновременном цветении их можно будет опылить и получить семена.

    «Возможность опыления утрачена, потому что кто-то решил, что ему наш кактус нужнее, и не погнушался его похитить, — сокрушаются сотрудники. — Похоже, мир окончательно слетел с катушек, и это очень грустно...»

    Такое в Ботаническом саду происходит впервые за 12 лет. Посетителя просят обуздать страсть к ботанике, одуматься и не губить растение: «Верните растение, в ваших руках оно погибнет, в наших — получит шанс на долгую жизнь и размножение».

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    Комментарии (8)

    265895551
    Надо показывать колючки за колючей проволокой.
    Флуктуация
    На текилу пойдет
    Свободу Лёхе!
    Если бы её не.. умыкнули, колючка - напала бы на людей! Это была.. спецоперация, во имя.. Мира!
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