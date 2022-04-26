Полиция ищет водителя Porsche, расстреливавшего уток в Шушарах

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, о стрелке на Porsche Cayenne в полицию сообщил охранник поля сельхозназначения в Шушарах. По его словам, немногим позже половины седьмого вечера автомобиль притормозил у речки, намерения у водителя оказались недобрыми. Мужчина успел дважды выстрелить в уток, прежде чем его спугнули охранники.



Объяснять свою антипатию к пернатым он не пожелал, нырнул в Porsche и уехал. Утки, по предварительным данным, отделались испугом. Водителя ищут.

