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    Полиция ищет водителя Porsche, расстреливавшего уток в Шушарах

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    Водитель серебристого кроссовера устроил стрельбу в Пушкинском районе Петербурга 26 апреля. Мишенями стали облюбовавшие речку утки, но разгуляться охотнику не дала охрана.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, о стрелке на Porsche Cayenne в полицию сообщил охранник поля сельхозназначения в Шушарах. По его словам, немногим позже половины седьмого вечера автомобиль притормозил у речки, намерения у водителя оказались недобрыми. Мужчина успел дважды выстрелить в уток, прежде чем его спугнули охранники.

    Объяснять свою антипатию к пернатым он не пожелал, нырнул в Porsche и уехал. Утки, по предварительным данным, отделались испугом. Водителя ищут.

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