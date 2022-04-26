Глава дипломатии ЕС заявил о необходимости реорганизации отношений России и Евросоюза

О необходимости реорганизации отношений России и Евросоюза заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сторонам нужно договориться о гарантиях безопасности, однако процесс не будет простым и быстрым. Такое мнение он высказал в своем блоге 26 апреля.



Дипломат отметил, реорганизация отношений между Евросоюзом и Россией нужна в том случае, «если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС».

Боррель подчеркнул, что сторонам нужны такие механизмы, которые позволят наладить мирное сосуществование. По его словам, Евросоюз по-прежнему готов обсуждать вопросы безопасности, но для этого нужно сначала урегулировать конфликт на Украине. По мнению дипломата, уважение национального суверенитета и территориальной целостности — то, на чем должен быть построен мир в Европе.