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    Глава дипломатии ЕС заявил о необходимости реорганизации отношений России и Евросоюза

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    3 комментария

    О необходимости реорганизации отношений России и Евросоюза заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сторонам нужно договориться о гарантиях безопасности, однако процесс не будет простым и быстрым. Такое мнение он высказал в своем блоге 26 апреля.

    Дипломат отметил, реорганизация отношений между Евросоюзом и Россией нужна в том случае, «если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС».

    Боррель подчеркнул, что сторонам нужны такие механизмы, которые позволят наладить мирное сосуществование. По его словам, Евросоюз по-прежнему готов обсуждать вопросы безопасности, но для этого нужно сначала урегулировать конфликт на Украине. По мнению дипломата, уважение национального суверенитета и территориальной целостности — то, на чем должен быть построен мир в Европе.

    Глава дипломатии ЕС заявил, что кризис на Украине должен быть решен дипломатическими методами. Однако же, до урегулирования, ЕС продолжит оказывать поддержку Киеву.

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    Комментарии (3)

    chip1
    А кто ЕС напрягает кроме самого ЕС? Запад не помогает в конфликте, он нахально воспользовался временной слабостью России в 90-х и значительно расширил территорию влияния!
    Дядя Бо
    Интересно, Боррель про Югославию то слышал?
    274544775
    Мирное сосуществование. Давно живу. Уже было. Особый путь. В никуда.
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