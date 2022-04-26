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    Финал Кубка России по футболу пройдет в Москве

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    Стало известно место и время проведения финала Кубка России по футболу. Как сообщили на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), игра состоится 29 мая в «Лужниках».

    Ранее определились участники полуфиналов: московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». Игры пройдут 10 и 11 мая. Петербургский «Зенит» выбыл на стадии четвертьфинала, проиграв «Алании» по пенальти.

    Действующий победитель турнира, московский «Локомотив», вылетел в 1/8 финала, проиграв «Енисею» (0:4).

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