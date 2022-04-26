Сыну вице-президента «Ташира» запретили садиться за руль после ДТП в Москве. Под Lamborghini попала самокатчица

Таганский районный суд Москвы вынудил Эдгара Эвояна пересесть на пассажирское место в Lamborghini на время расследования уголовного дела о нарушении ПДД, которое по неосторожности стало причиной серьёзных травм.



Как следует из картотеки суда, 26 апреля следствие попросило ограничить свободу Эдгара Артаковича Эвояна запретом определённых действий, суд согласился. ТАСС пишет, что сыну вице-президента строительной компании «Ташир» нельзя управлять автомобилем и другими транспортными средствами.



Lamborghini Huracan сбил 19-летнюю девушку на электросамокате на Пресненской набережной немногим позже полуночи 24 апреля. В пресс-службе столичного главка сообщали, что самокатчица попала под колёса машины на пешеходном переходе, который пересекала на «зелёный» сигнал светофора. Имя водителя в ведомстве не называли, уточнив только возраст — 1993 год рождения.

