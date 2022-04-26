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    «Полный коллапс во все стороны»: KIA снесла светофор на перекрестке Энгельса и Дудина

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    Светофор пал жертвой легкового автомобиля в Выборгском районе Петербурга вечером 26 апреля. Без него на Парнасе случился транспортный коллапс.

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    На перекрестке проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина легковая KIA снесла светофор, вылетела на газон и врезалась в столб, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Руслан. По его словам, в ДТП попал таксист, но каких-либо обозначений такси на автомобиле не видно.

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    Из-за аварии на перекрестке отключились светофоры, что спровоцировало «полный коллапс во все стороны», — добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», проспект Энгельса плотно встал в с обеих сторон перекрестка, как и 3-й Верхний переулок со стороны Домостроительной улицы. На Михаила Дудина свободнее. Причем затор на Энгельса в сторону области тянется от метро «Проспект Просвещения».

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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