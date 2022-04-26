«Полный коллапс во все стороны»: KIA снесла светофор на перекрестке Энгельса и Дудина

Светофор пал жертвой легкового автомобиля в Выборгском районе Петербурга вечером 26 апреля. Без него на Парнасе случился транспортный коллапс.
На перекрестке проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина легковая KIA снесла светофор, вылетела на газон и врезалась в столб, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Руслан. По его словам, в ДТП попал таксист, но каких-либо обозначений такси на автомобиле не видно.
Из-за аварии на перекрестке отключились светофоры, что спровоцировало «полный коллапс во все стороны», — добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», проспект Энгельса плотно встал в с обеих сторон перекрестка, как и 3-й Верхний переулок со стороны Домостроительной улицы. На Михаила Дудина свободнее. Причем затор на Энгельса в сторону области тянется от метро «Проспект Просвещения».