    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    5 м/с, с-з

    756мм

    61%

    Подробнее
    usd73.36eur77.47
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Выдра Финик радуется весне, лакомится рыбкой и демонстрирует роскошные усы

    1171
    обсудить

    Ленинградский зоопарк показал, как радуется весне (а еще больше — вкусной рыбке) выдра Финик. «Его величество» вальяжно плавает на спине и не стесняется демонстрировать все свои достоинства.

    Видео: Ленинградский зоопарк

    «На повестке сегодня — роскошные серебристые усики, когтистые лапки и хорошее настроение одной очень любимой публикой выдры», — комментируют в зоопарке, публикуя 26 апреля видео с кормлением «Его Величества Финика». По словам работников, весной он отличается переменчивым настроением, зато стабильно повышенным аппетитом, отчего сил и энергии на игры и другие развлечения у него еще больше.

    Выдра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих. Этот зверь ведёт полуводный образ жизни, а его излюбленная пища — рыба, хотя он может поедать и лягушек, и водных беспозвоночных. В России выдры встречаются повсеместно, в том числе на Крайнем Севере в Магаданской области, на Чукотке.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний