Выдра Финик радуется весне, лакомится рыбкой и демонстрирует роскошные усы

Ленинградский зоопарк показал, как радуется весне (а еще больше — вкусной рыбке) выдра Финик. «Его величество» вальяжно плавает на спине и не стесняется демонстрировать все свои достоинства.
Видео: Ленинградский зоопарк
«На повестке сегодня — роскошные серебристые усики, когтистые лапки и хорошее настроение одной очень любимой публикой выдры», — комментируют в зоопарке, публикуя 26 апреля видео с кормлением «Его Величества Финика». По словам работников, весной он отличается переменчивым настроением, зато стабильно повышенным аппетитом, отчего сил и энергии на игры и другие развлечения у него еще больше.