Мало и дорого. Почему в Калининском районе нет массовой застройки

Калининский район стал одним из негласных аутсайдеров в городе по объему нового жилья — всего здесь строится 62 тыс. кв. м, а в предложение 5 ЖК, включая комплекс апартаментов. И это несмотря на то, что желающих купить квартиру в третьем по размеру районе города хватает.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Возможно, сыграло свою роль недостаточное развитие метро — территории осваивались не столь активно, и сегодня район больше представлен на рынке вторички советской застройкой и сформированной вокруг нее инфраструктурой. Будущее же связывают с редевелопментом и вовлечением в оборот земель Минобороны.

Исторически сложилось

Застройка Калининского района затормозилась в середине 2000-х, когда на красной ветке метро из-за плывуна произошел разрыв на линии между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». Комфортное сообщение между районом и другими частями города было нарушено, поэтому застройщики не спешили сюда с новыми проектами. Это, как ни странно, стало плюсом и в целом сыграло на пользу в определенный период.



— Иначе Калининский район не смог бы избежать печальной судьбы других локаций, где в этот период велась часто хаотичная уплотнительная застройка, вызывавшая гнев местных жителей, — пояснила Ольга Ульянова, директор по маркетингу компании Полис Групп. — Позже застройка велась локационно на бывших промышленных территориях и территориях Министерства обороны — это территории в границах улицы Маршала Блюхера, Кушелевской дороги, Лабораторного проспекта и т.д. На других участках также есть новостройки разных годов, но все-таки можно сказать, что Калининский район является наименее освоенным с точки зрения работы застройщиков.

В течение примерно десяти лет территории вблизи метро «Лесная» стали зоной активного редевелопмента. На смену «серому поясу» постепенно приходят новые микрорайоны с современной инфраструктурой. Так, холдинг «РСТИ» уже реализовал здесь несколько проектов: ЖК «Город Мастеров», «Утренняя звезда», «Суворов». Сейчас строится жилой комплекс «БелАрт». Здесь возводили объекты такие застройщики как Setl City, КВС, Эталон, ЛСР, Лидер Групп и др. В большинстве своем это проекты средне- и высокоэтажной застройки в классах «комфорт» и «комфорт +». По данным «Полис Групп», сегодня в районе в активной стадии строительства находятся всего два проекта, общей площадью менее 100 тыс. кв. м., также заявлены планы еще на три жилых проекта.



По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group), в сегментах «комфорт» и «комфорт+» в районе в реализации сейчас всего три ЖК. Как отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), учитывая небольшое количество новых строек, покупателями жилья в локации чаще всего становятся сами жители Калининского района, а также прилегающих и северных районов города — в основном желающие улучшить жилищные условия. А развитая сложившаяся инфраструктура привлекает семейных покупателей.

По данным Екатерины Пчелкиной, начальника отдела маркетинга холдинга «РСТИ» (Росстройинвест), если взять все сегменты вместе, то сейчас предложение Калининского района представлено пятью проектами: жилые комплексы «БелАрт», «Наследие», iLona, «Дом на Лабораторном, 23а» и комплекс апартаментов «Дом Дипнера». Основной объем жилья здесь возводят в среднем и высоком ценовых диапазонах.

Между центром и природой

Среди преимуществ района Ольга Трошева отметила, в первую очередь, развитую инфраструктуру, сформированную вокруг преобладающей советской застройки. Кроме того, на привлекательность для покупателей влияет хорошая транспортная доступность и близость к центральным районам города. Основные точки притяжения — станции красной ветки метро, а также Финляндский вокзал.



По словам Ольги Ульяновой, люди выбирают жилье здесь по ряду причин:

— Район развит инфраструктурно, это добротный спальник, который примыкает к центральной части города, — говорит она. — Много крупных зеленых зон, которые традиционно являются местами отдыха горожан. Район с точки зрения транспортной доступности развит неравномерно — если западная часть относительно обеспечена станциями метрополитена (а это основной вид общественного транспорта горожан), то юго-восточная часть пока выглядит достаточно депрессивной, здесь обещают уже давно все-таки построить новые станции метрополитена, но пока все заканчивается обещаниями.

— Район уже сегодня может считаться благополучным и имеет все шансы укрепить этот статус в перспективе, — говорит Екатерина Пчелкина. — Благодаря близости к центру, отличной транспортной доступности, сформированной инфраструктуре и обилию зеленых зон, он пользуется большой популярностью у покупателей.

— В районе находятся обширные рекреационные зоны — это Пискарёвский и Муринский парки, есть удобный выезд на КАД, магистрали, ведущие в центр города, а также несколько станций метро, — отметил Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест». — Калининский район имеет всю необходимую инфраструктуру: транспортную, социальную, инженерную и торговую.



Что дальше?

Территории Калининского района обладают значительным потенциалом под будущее жилищное строительство, преимущественно за счет редевелопмента бывших промышленных зон. Также есть кварталы, которые включены в реновацию, отметила Ольга Трошева. Ольга Ульянова видит перспективу застройки района в освоении территорий Министерства обороны и бывших промышленных земель.

Екатерина Пчелкина также связала дальнейшее развитие района с редевелопментом бывших промтерриторий. Среди ближайших стартов, которые пополнят предложение в локации, она отметила новый ЖК от холдинга «РСТИ» — MasterPlace, о планах застройки бывшей территории завода «Петрохолод» заявлял ПСК. Также новый проект в планах у «Строительного треста».

По словам Сергея Степанова, в апреле Объединение «Строительный трест» получило разрешение на строительство нового жилого комплекса на пересечении улицы Академика Константинова и проспекта Науки. Проект реализуют в три очереди, суммарно — девять корпусов на 2027 квартир. Будущим жильцам обещают обеспечить необходимую инфраструктуру внутри квартала — школу на 1100 мест, детский сад на 250 мест, магазины, парковки.



Так что новые проекты постепенно появляются, хотя бума и массовой застройки по-прежнему не предвидится.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»