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    ЦБ чуть понизил курс доллара и евро на среду

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    6 комментариев

    Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро к рублю на среду, 27 апреля.

    Так, американская валюта подешевела до 72,71 рубля (-0,65 рубля), а европейская — до 76,67 рубля (-0,8).

    «Фонтанка» писала, что в ходе утренних торгов курс евро упал ниже 76 рублей — впервые с марта 2020 года.

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    Комментарии (6)

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    Девать-то евро теперь некуда...
    Вяйне
    Ура!!! Наконец-то!
    Dud
    Очень похоже на то что, чем больше "отказывающихся" платить за газ в рублях ("...так как это противоречит санкциям и т.д. и т.п. ...") - тем меньше курс евро... )))))))
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